Frank McCourt lance «un défi» à Habib Beye et ça peut faire «une grande différence» pour l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de l’OM le 18 février dernier, Habib Beye a déjà échoué dans un des objectifs qui lui avait été fixé au moment de son arrivée, remporter la Coupe de France. Tout n’est pas perdu pour autant d’ici à la fin de saison. Un autre objectif est atteignable et comme l’a expliqué Frank McCourt, il ferait une grande différence pour le club.

Dans un entretien accordé au JDD paru samedi, Frank McCourt a fait plusieurs annonces concernant le futur de l’OM. Le propriétaire du club a confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison et donné le profil ciblé afin de succéder à Pablo Longoria. Il a aussi officialisé sa recherche de nouveaux investisseurs, mais a également évoqué l’avenir de Marseille à court terme et la nécessité pour Habib Beye de réussir à qualifier son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria ! https://t.co/kjaQpNg6s3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« La qualification est incontournable » « Le club doit-il impérativement se qualifier en Ligue des champions ? Être qualifié ou pas, cela fait une grande différence pour un club comme l’OM, particulièrement à ce moment du football français. La qualification est incontournable. Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire, et je sais que nos ressources sont différentes de celles d’un club comme le PSG, mais Marseille est le plus grand club de France et devrait être au rendez-vous chaque saison. À mes yeux, l’OM est même l’un des meilleurs clubs en Europe. Mais pour le démontrer, il faut jouer en Ligue des champions chaque année. Ce n’est pas facile parce que le sport reste le sport et qu’il est imprévisible. C’est un défi, mais je reste optimiste pour que nous terminions cette saison sur une note positive comme l’an passé », a déclaré Frank McCourt, assurant qu’une non-qualification en Ligue des champions n’aurait pas d’impact sur son engagement à l’OM : « Non, bien sûr que non. Il faut continuer. C’est la vie. »