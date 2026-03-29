Un «conflit» (étonnant) à l’OM concernait Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a auparavant entraîné des clubs. Ainsi, entre 2009 et 2012, le technicien s’est retrouvé aux commandes de l’OM. S’il a permis à la formation olympienne de remporter des titres, Deschamps n'a pas connu que des moments heureux à Marseille, devant notamment faire avec un conflit avec un membre de la direction.

Ayant marqué l’histoire de l’OM en tant que joueur étant celui qui avait soulevé la Ligue des Champions en 1993, Didier Deschamps a également laissé son empreinte à Marseille comme entraîneur. Présent sur le banc du club phocéen entre 2009 et 2012, le désormais sélectionneur de l’équipe de France a remporté plusieurs trophées avec l’OM, dont notamment un titre de champion de France. Pour autant, malgré ces succès, l’expérience de Deschamps sur la Canebière a été loin d’être un long fleuve tranquille.

«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu ! https://t.co/SGcK9VNeti — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Tu sentais que clairement il valait mieux être copain avec Anigo qu'avec Didier Deschamps » Ancien responsable de la sécurité des joueurs de l’OM, Giom Peltier a été témoin des moments durs de Didier Deschamps et notamment de son conflit avec José Anigo. Et voilà que les tensions entre les deux hommes chamboulaient le fonctionnement normal d’un club de football. « Est-ce que j’ai remarqué des pressions sur les joueurs ? Sur les joueurs, je l'ai pas ressenti pour être très honnête, mais j'étais très proche de certains joueurs et clairement, il y avait beaucoup de copinage. En fait, à l'époque, il y avait un conflit entre José Anigo et Didier Deschamps. Et comme dans la hiérarchie, Anigo est censé être au-dessus de Deschamps, tu sentais que clairement il valait mieux être copain avec Anigo qu'avec Didier Deschamps si tu voulais jouer le samedi. Alors que d'après ce que je connais moi du football, il semblerait que c'est l'entraîneur qui compose l’équipe. Mais a priori à cette époque là l'OM, ça se passait pas comme ça », a pu expliquer Giom Peltier pour Karim Cherifi sur Youtube.