Un «conflit» (étonnant) à l’OM concernait Didier Deschamps

Aujourd’hui à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a auparavant entraîné des clubs. Ainsi, entre 2009 et 2012, le technicien s’est retrouvé aux commandes de l’OM. S’il a permis à la formation olympienne de remporter des titres, Deschamps n'a pas connu que des moments heureux à Marseille, devant notamment faire avec un conflit avec un membre de la direction.
Ayant marqué l’histoire de l’OM en tant que joueur étant celui qui avait soulevé la Ligue des Champions en 1993, Didier Deschamps a également laissé son empreinte à Marseille comme entraîneur. Présent sur le banc du club phocéen entre 2009 et 2012, le désormais sélectionneur de l’équipe de France a remporté plusieurs trophées avec l’OM, dont notamment un titre de champion de France. Pour autant, malgré ces succès, l’expérience de Deschamps sur la Canebière a été loin d’être un long fleuve tranquille.
« Tu sentais que clairement il valait mieux être copain avec Anigo qu'avec Didier Deschamps »
Ancien responsable de la sécurité des joueurs de l’OM, Giom Peltier a été témoin des moments durs de Didier Deschamps et notamment de son conflit avec José Anigo. Et voilà que les tensions entre les deux hommes chamboulaient le fonctionnement normal d’un club de football. « Est-ce que j’ai remarqué des pressions sur les joueurs ? Sur les joueurs, je l'ai pas ressenti pour être très honnête, mais j'étais très proche de certains joueurs et clairement, il y avait beaucoup de copinage. En fait, à l'époque, il y avait un conflit entre José Anigo et Didier Deschamps. Et comme dans la hiérarchie, Anigo est censé être au-dessus de Deschamps, tu sentais que clairement il valait mieux être copain avec Anigo qu'avec Didier Deschamps si tu voulais jouer le samedi. Alors que d'après ce que je connais moi du football, il semblerait que c'est l'entraîneur qui compose l’équipe. Mais a priori à cette époque là l'OM, ça se passait pas comme ça », a pu expliquer Giom Peltier pour Karim Cherifi sur Youtube.
« Je sentais quelqu'un qui était dans le dur »
Ce n’était donc pas facile pour Didier Deschamps à l’OM quand il était à l’entraîneur. Et Giom Peltier a également fait savoir : « Je sentais quelqu'un qui était dans le dur, vraiment dans le dur. Je pense pas que c'est lui faire offense de dire que on voyait déjà, il grossissait à vue d'œil de semaine en semaine. Vraiment, on voyait quelqu'un qui était en dépression, qui prenait des pressions de malade de tous les côtés ».