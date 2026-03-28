Vente OM : Frank McCourt dit oui à un nouvel investisseur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais de nombreuses années que la vente de l'OM est évoquée. Mais jusque-là, Frank McCourt avait toujours dit non. Cependant, la situation semble avoir légèrement évolué puisque l'homme d'affaires américain ne ferme désormais plus la porte à l'arrivée d'un nouvel investisseur.

Il s'agit peut-être d'une information majeure pour l'avenir de l'OM. En effet, dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt a fait le tour de l'actualité du club phocéen, assurant notamment qu'une qualification pour la Ligue des champions était « incontournable » pour les finances marseillaises. Mais que se passera-t-il si l'OM n'y parvient pas ? Frank McCourt pourrait-il envisager de vendre le club ? « Non, bien sûr que non. Il faut continuer. C’est la vie », répond de façon claire le Bostonien. Néanmoins, il n'écarte pas pour autant la possibilité de vendre des parts à de nouveaux investisseurs et donc ouvrir le capital de l'OM.

🚨Exclusif - Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

McCourt ouvre la porte à des nouveaux investisseurs « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », assure le propriétaire de l'OM avant d'expliquer les raisons pour lesquelles il a besoin de s'entourer de nouveaux investisseurs.