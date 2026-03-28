Vente OM : Frank McCourt dit oui à un nouvel investisseur !

Cela fait désormais de nombreuses années que la vente de l'OM est évoquée. Mais jusque-là, Frank McCourt avait toujours dit non. Cependant, la situation semble avoir légèrement évolué puisque l'homme d'affaires américain ne ferme désormais plus la porte à l'arrivée d'un nouvel investisseur.
Il s'agit peut-être d'une information majeure pour l'avenir de l'OM. En effet, dans une interview accordée au JDD, Frank McCourt a fait le tour de l'actualité du club phocéen, assurant notamment qu'une qualification pour la Ligue des champions était « incontournable » pour les finances marseillaises. Mais que se passera-t-il si l'OM n'y parvient pas ? Frank McCourt pourrait-il envisager de vendre le club ? « Non, bien sûr que non. Il faut continuer. C’est la vie », répond de façon claire le Bostonien. Néanmoins, il n'écarte pas pour autant la possibilité de vendre des parts à de nouveaux investisseurs et donc ouvrir le capital de l'OM.
McCourt ouvre la porte à des nouveaux investisseurs
« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », assure le propriétaire de l'OM avant d'expliquer les raisons pour lesquelles il a besoin de s'entourer de nouveaux investisseurs.
«Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus»
« Tous les autres grands clubs, avec plus de ressources, travaillent très fort pour les mêmes objectifs. Personne ne reste immobile. Beaucoup de temps a été perdu à Marseille depuis les années 1990. On ne peut pas revenir en claquant des doigts. Il faut beaucoup de travail, un peu de chance et énormément de persévérance. J’investis beaucoup, je le fais avec joie et bonheur, mais les contraintes et les normes de différentes instances ne nous ont pas facilité la tâche jusqu’ici. Je suis sûr qu’elles veulent que l’OM retrouve les sommets, mais il faut comprendre que cela nécessite des investissements très importants. Dans le sport d’aujourd’hui, il faut acheter les meilleurs joueurs et investir de l’argent. Mais nous n’avons pas tous les mêmes revenus de sponsoring, sans parler du niveau famélique des droits télé que nous recevons à cause de l’état du football français », ajoute Frank McCourt.