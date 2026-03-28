«Je me suis embrouillé avec lui» : Il raconte un clash qui l’a poussé à quitter l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien attaquant burkinabé, Habib Bamogo a passé une grande partie de sa carrière professionnelle en France, notamment à l'OM de 2004 à 2007. Devenu recruteur après sa retraite en 2015, il fait partie de ces anciens joueurs qui ont été interrogés à L'Equipe pour se remémorer les plus grands souvenirs de leur carrière. Et justement, la fin de son aventure à l'OM ne s'est pas vraiment passée comme prévu.

Club historique du championnat de France, l'OM n'a pas toujours vu une ambiance extraordinaire accompagner les joueurs, un peu comme c'est le cas en ce moment. Le club de la cité phocéenne a vu passer beaucoup de joueurs mais il n'est pas forcément resté en mémoire de tous pour les bonnes raisons. En effet, pour Habib Bamogo, les souvenirs sont un peu plus durs.

Mercato - OM : Transfert inattendu, un nouveau nom fuite dans la presse italienne https://t.co/rIG4BI4d4R — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Incompréhension à l'OM, il raconte En 2004, Habib Bamogo est recruté à l'OM à 22 ans en provenance de Montpellier. Mais très vite, les choses ne se passent pas comme prévu avec José Anigo. « Une décision que vous n'avez pas comprise ? Une année, (José) Anigo s'est fait virer de l'OM comme coach (il avait démissionné en novembre 2004) et six mois après, il avait été nommé directeur sportif. J'ai compris à ce moment que la situation nous échappait. Tout le monde se posait des questions. Beaucoup de joueurs sont ensuite partis : (Benoît) Pedretti a fui. Entre lui et Anigo, c'était la guerre » se souvient Bamogo en 2024 pour L'Equipe.