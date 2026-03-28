«Je me suis embrouillé avec lui» : Il raconte un clash qui l’a poussé à quitter l’OM

Ancien attaquant burkinabé, Habib Bamogo a passé une grande partie de sa carrière professionnelle en France, notamment à l'OM de 2004 à 2007. Devenu recruteur après sa retraite en 2015, il fait partie de ces anciens joueurs qui ont été interrogés à L'Equipe pour se remémorer les plus grands souvenirs de leur carrière. Et justement, la fin de son aventure à l'OM ne s'est pas vraiment passée comme prévu.
Club historique du championnat de France, l'OM n'a pas toujours vu une ambiance extraordinaire accompagner les joueurs, un peu comme c'est le cas en ce moment. Le club de la cité phocéenne a vu passer beaucoup de joueurs mais il n'est pas forcément resté en mémoire de tous pour les bonnes raisons. En effet, pour Habib Bamogo, les souvenirs sont un peu plus durs.
Incompréhension à l'OM, il raconte
En 2004, Habib Bamogo est recruté à l'OM à 22 ans en provenance de Montpellier. Mais très vite, les choses ne se passent pas comme prévu avec José Anigo. « Une décision que vous n'avez pas comprise ? Une année, (José) Anigo s'est fait virer de l'OM comme coach (il avait démissionné en novembre 2004) et six mois après, il avait été nommé directeur sportif. J'ai compris à ce moment que la situation nous échappait. Tout le monde se posait des questions. Beaucoup de joueurs sont ensuite partis : (Benoît) Pedretti a fui. Entre lui et Anigo, c'était la guerre » se souvient Bamogo en 2024 pour L'Equipe.
« Anigo manoeuvrait dans notre dos »
Peu inspiré par les agissements de José Anigo, Habib Bamogo finira pas passer toute la saison 2005-2006 à Nantes avant de disputer la suivante à moitié au Celta Vigo. Son expérience à l'OM n'est donc pas forcément la plus mémorable. « Moi aussi je me suis embrouillé avec lui, alors que Jean Fernandez m'encourageait à m'accrocher. J'aurais aimé travailler avec lui. Mais le club allait recruter (Christian) Giménez et "El Condor" (Andrés Mendoza). J'ai été prêté à Nantes. Anigo manoeuvrait dans notre dos » dénonce-t-il.