Didier Deschamps «grossissait à vue d’oeil» : Il était «en dépression» quand il entraînait l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant 14 ans que Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France. Auparavant, le technicien avait passé 3 saisons sur le banc de l'OM. S'il a permis au club phocéen de remporter plusieurs trophées, Deschamps n'a pas passé que des bons moments à Marseille. Certains qui ont pu le côtoyer s'en sont d'ailleurs rendus compte...

De 2009 à 2012, l'OM avait un certain Didier Deschamps comme entraîneur. Ancien joueur du club phocéen, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait ainsi pris les commandes à Marseille après avoir déjà dirigé l'AS Monaco et la Juventus. Une aventure marquée par des trophées pour Deschamps, mais aussi des moments très compliqués à vivre. Ancien responsable de la sécurité des joueurs de l'OM, Giom Peltier l'avait d'ailleurs ressenti au contact de celui qui entraînait alors le club phocéen.

«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu ! https://t.co/SGcK9VNeti — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Avec Didier Deschamps, on sortait ensemble toujours de la Commanderie » Interrogé par Karim Cherifi sur Youtube, Giom Peltier est revenu sur ses moments passés avec Didier Deschamps à l'OM. Ainsi, dans un premier temps, il a confié : « Comment j’ai senti Deschamps à cette période ? En fait, tu peux pas te confier auprès de quelqu'un que tu connais d'aussi peu de temps. Pour la petite histoire avec Didier Deschamps, on sortait ensemble toujours de la Commanderie parce que lui ne voulait jamais sortir du côté principal, donc, on faisait le petit chemin de route ensemble en voiture pour aller jusqu'à la sortie de derrière et on avait toujours 3 minutes pour parler ».