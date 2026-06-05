«Ils ont trouvé ça trop cher» : L'OM abandonne sa priorité pour remplacer Habib Beye !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, l'OM aurait choisi de miser sur Bruno Genesio. Et pourtant, Christophe Galtier semblait être la grande priorité du club phocéen. Et selon Eric Di Meco, les Marseillais auraient abandonné ce dossier jugé trop cher du côté de l'OM.

Après une seconde partie de saison catastrophique, l'OM a décidé de tout changer en attirant notamment Stéphane Richard et Grégory Lorenzi qui remplacent respectivement Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais ce n'est pas tout puisque Bruno Genesio va prendre la place d'Habib Beye sur le banc marseillais. Mais selon Eric Di Meco, la priorité se nommait Christophe Galtier, qui est toutefois sous contrat avec Neom SC.

L'OM a trouvé Galtier trop cher « Est-ce qu’il y a eu des contacts avec Galtier ? Le problème c’est qu’il a un contrat avec un club qui est très content de lui et qui n’était pas prêt à le lâcher. Lui serait revenu en courant, en faisant des efforts financiers. Il n’est jamais entré en discussion par respect pour son club et à mon avis, quand l’OM s’est renseigné, ils ont dû trouver ça trop cher », lâche-t-il a micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.