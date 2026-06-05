«Ils ont trouvé ça trop cher» : L'OM abandonne sa priorité pour remplacer Habib Beye !

En quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, l'OM aurait choisi de miser sur Bruno Genesio. Et pourtant, Christophe Galtier semblait être la grande priorité du club phocéen. Et selon Eric Di Meco, les Marseillais auraient abandonné ce dossier jugé trop cher du côté de l'OM.
Après une seconde partie de saison catastrophique, l'OM a décidé de tout changer en attirant notamment Stéphane Richard et Grégory Lorenzi qui remplacent respectivement Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais ce n'est pas tout puisque Bruno Genesio va prendre la place d'Habib Beye sur le banc marseillais. Mais selon Eric Di Meco, la priorité se nommait Christophe Galtier, qui est toutefois sous contrat avec Neom SC.
L'OM a trouvé Galtier trop cher
« Est-ce qu’il y a eu des contacts avec Galtier ? Le problème c’est qu’il a un contrat avec un club qui est très content de lui et qui n’était pas prêt à le lâcher. Lui serait revenu en courant, en faisant des efforts financiers. Il n’est jamais entré en discussion par respect pour son club et à mon avis, quand l’OM s’est renseigné, ils ont dû trouver ça trop cher », lâche-t-il a micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'en rajouter une couche.
«Lui serait revenu en courant»
« Dans le profil qu’on nous présentait pour le nouvel entraîneur de l’OM, il est en plein dedans. C'est une qualité d'être calme comme lui dans ce milieu bouillonnant. Ce n'est pas parce que tu es nerveux et fada que tu vas bien à l'OM. Il y a plein d'entraîneurs calme qui ont performé à l’OM. Moi je vais lui souhaiter bonne chance, parce que j’ai envie qu’il réussisse. Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé. Bruno a une grande expérience et a fait des coups en Ligue des Champions, en battant les meilleurs entraîneurs. Mais je pensais que c’était celui qui avait le plus de chances d’y arriver, car le challenge est assez relevé. Ce n'est pas parce que tu es nerveux et fada que tu vas bien à l'OM », ajoute Eric Di Meco.