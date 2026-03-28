Mercato - OM : Un joueur du PSG lui annonce son transfert à Marseille, «alors que pas du tout»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une interview, un joueur a raconté le moment où il aurait pu rejoindre l’OM. Alors qu’il était en vacances avec un joueur du PSG, ce dernier lui a annoncé un matin que des informations indiquaient qu’il allait signer à Marseille. Mais en réalité, ce n’était pas vrai et si le club olympien a fini par essayer de le recruter, c’était déjà trop tard.

Formé à Montpellier, Bryan Dabo rejoignait l’ASSE à l’été 2016, mais aurait pu prendre la direction de l’OM. Le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 34 ans avait un bon de sortie et voulait venir à Marseille, d’où il est originaire. Un matin, alors qu’il était en vacances avec Layvin Kurzawa, celui qui avait rejoint le PSG un an plus tôt lui annonce même que son transfert est bouclé, alors que ce n’était pas le cas.

Mercato - OM : Roberto De Zerbi recalé à cause de... Mason Greenwood ! https://t.co/y4uS4Xa4Bu — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Kurzawa me dit que c’est marqué de partout que j’ai signé à l’OM, alors que pas du tout » « Alors, pour tout vous dire (rire). Je vais vous raconter cette histoire. Le président était toujours Loulou Nicollin. Je sors d'une assez bonne saison avec Rolland Courbis à 7-8 buts en jouant latéral droit, milieu. Loulou Nicollin me dit : “Tu veux faire quoi ?” Je lui réponds : “Vous, vous voulez que je fasse quoi ? Parce que moi, je suis Marseillais, j'ai envie d'aller à l'OM.” Il me dit ok pas de problème, s’il y a quelque chose, on se tient au courant. Je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa et Serge Aurier. Layvin me dit un matin "félicitations". Je lui dis : “Félicitations de quoi ?” Il me dit que c’est marqué de partout que j’ai signé à l’OM, alors que pas du tout. Je prends mon téléphone, je vois plein d’appels en absence, mon père qui m’appelle, tout le monde qui m’appelle. Je me demande ce qu’il se passe », racontait Bryan Dabo en septembre dernier dans un entretien accordé à RMC Sport.