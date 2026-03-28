Mercato : Le PSG prêt à arracher une star à Barcelone, c’est confirmé à l’étranger !

Alors que la saison bat son plein, les clubs commencent déjà à préparer leur mercato en coulisses et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain. Des nombreuses pistes fusent déjà autour du club parisien, qui après n’avoir que très peu recruté lors des deux dernières fenêtres du marché des transferts, semble planifier une petite révolution.
Bientôt le retour du « vrai » PSG ? La saison en cours a montré quelques lacunes dans la construction de l’effectif et Luis Campos semble vouloir offrir au moins un renfort par ligne à Luis Enrique, lors du prochain mercato estival. Et l’un de ces renforts pourrait bien arriver d’Espagne...
Le retour de la piste Rashford
Cela fait plusieurs années déjà que le nom de Marcus Rashford est évoqué du côté de Paris, mais le voilà de retour sur le devant de la scène. Car l’international anglais pourrait bien être l’une des grandes occasions du début de mercato estival ! Les médias britanniques ont en effet récemment expliqué que le FC Barcelone pourrait bien ne pas le retenir au terme de son prêt et il pourrait donc faire son retour à Manchester United, où on ne voudrait toutefois plus de lui.
Trop cher pour le Barça ?
C’est là qu’entre en scène le PSG. Les doutes autour de l’avenir du joueur semblent en effet avoir réveillé l’intérêt des Parisiens, qui aimeraient sauter sur l’occasion pour s’attacher les services de Marcus Rashford. Un scénario confirmé même en Italie par Calciomercato.it, qui nous apprend que ce qui bloquerait Barcelone pour le moment ce ne serait pas le montant de la clause d’achat (30M€), mais plutôt le salaire très élevé de l’Anglais (14M€ par an). A noter que le club parisien ne serait pas seul sur le coup, puisque l’AC Milan aurait également été alerté et aimerait soumettre une offre pour le joueur de propriété de Manchester United.