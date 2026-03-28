Mercato : Le PSG prêt à arracher une star à Barcelone, c’est confirmé à l’étranger !

Axel Cornic

Alors que la saison bat son plein, les clubs commencent déjà à préparer leur mercato en coulisses et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain. Des nombreuses pistes fusent déjà autour du club parisien, qui après n’avoir que très peu recruté lors des deux dernières fenêtres du marché des transferts, semble planifier une petite révolution.

Bientôt le retour du « vrai » PSG ? La saison en cours a montré quelques lacunes dans la construction de l’effectif et Luis Campos semble vouloir offrir au moins un renfort par ligne à Luis Enrique, lors du prochain mercato estival. Et l’un de ces renforts pourrait bien arriver d’Espagne...

Mercato - PSG : Un chèque de 80M€ bientôt lâché ? Ce transfert qui peut devenir historique ! https://t.co/9OKWCdIJ9J — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Le retour de la piste Rashford Cela fait plusieurs années déjà que le nom de Marcus Rashford est évoqué du côté de Paris, mais le voilà de retour sur le devant de la scène. Car l’international anglais pourrait bien être l’une des grandes occasions du début de mercato estival ! Les médias britanniques ont en effet récemment expliqué que le FC Barcelone pourrait bien ne pas le retenir au terme de son prêt et il pourrait donc faire son retour à Manchester United, où on ne voudrait toutefois plus de lui.