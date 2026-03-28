Mercato - PSG : Un chèque de 80M€ bientôt lâché ? Ce transfert qui peut devenir historique !

Ce n’est pas un secret, mais l’été prochain, le PSG va une fois de plus tenter de recruter les jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Très attentif au marché de la Ligue 1, le club de la capitale semble avoir trouvé son prochain phénomène, et pourrait le recruter dans un transfert qui s’annonce… historique. Explications.
De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? A en croire les dernières affirmations du journaliste Fabrice Hawkins, Paris pourrait dynamiter le prochain marché des transferts avec plusieurs mouvements : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier il y a quelques semaines sur les ondes de RMC.
Le PSG surveille Ayyoub Bouaddi
Et après avoir recruté Bradley Barcola à l’OL en 2023, Désiré Doué à Rennes en 2024, puis Lucas Chevalier au LOSC en 2025, le PSG pourrait de nouveau se pencher sur un grand talent de Ligue 1. Véritable taulier du milieu de terrain du LOSC cette saison, Ayyoub Bouaddi est dans le viseur du PSG, mais aussi d’Arsenal. A en croire les dernières indiscrétions du journal l’Equipe, le club lillois a déjà pris conscience que le milieu de terrain de 18 ans pourrait quitter le club cet été.
Une vente historique pour le LOSC ?
Mais ce ne sera pas à n’importe quel prix. Valorisé à plus de 50M€, Ayyoub Bouaddi pourrait être vendu à prix d’or. En effet, le quotidien sportif annonce que le LOSC souhaite faire du crack né en 2007 la plus grosse vente de son histoire cet été ! Pour cela, il faudrait donc surpasser la vante de Nicolas Pépé à Arsenal en 2019 contre 80M€. Le PSG et Arsenal sont donc prévenus…