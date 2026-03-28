Mercato - PSG : Un chèque de 80M€ bientôt lâché ? Ce transfert qui peut devenir historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais l’été prochain, le PSG va une fois de plus tenter de recruter les jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Très attentif au marché de la Ligue 1, le club de la capitale semble avoir trouvé son prochain phénomène, et pourrait le recruter dans un transfert qui s’annonce… historique. Explications.

De quoi sera fait le prochain mercato estival du PSG ? A en croire les dernières affirmations du journaliste Fabrice Hawkins, Paris pourrait dynamiter le prochain marché des transferts avec plusieurs mouvements : « Je pense qu'il y aura un gros mercato du PSG l'été prochain. Des joueurs de haut niveau qui arriveront je pense. Je ne mets pas ma main à couper que Mayulu, Barcola, Dembélé prolongeront. Automatiquement, il y aura une chaise musicale avec des arrivées importantes », confiait ce dernier il y a quelques semaines sur les ondes de RMC.

💰 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗥 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗥𝗢𝗜𝗦𝗦𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗔𝗬𝗔𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗔𝗨 𝗠𝗢𝗜𝗡𝗦 +𝟭𝟬 𝗠€ ! 📈🇫🇷



🇫🇷 W. Zaïre-Emery (PSG) : 60 M€

🇫🇷 Jérémy Jacquet (SRFC) : 55 M€

🇫🇷 Ayyoub Bouaddi (LOSC) : 50 M€

🇦🇷 J.… pic.twitter.com/c7sa0iY0WY — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 27, 2026

Le PSG surveille Ayyoub Bouaddi Et après avoir recruté Bradley Barcola à l’OL en 2023, Désiré Doué à Rennes en 2024, puis Lucas Chevalier au LOSC en 2025, le PSG pourrait de nouveau se pencher sur un grand talent de Ligue 1. Véritable taulier du milieu de terrain du LOSC cette saison, Ayyoub Bouaddi est dans le viseur du PSG, mais aussi d’Arsenal. A en croire les dernières indiscrétions du journal l’Equipe, le club lillois a déjà pris conscience que le milieu de terrain de 18 ans pourrait quitter le club cet été.