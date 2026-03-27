Mercato - PSG : Le transfert qui a marqué tout le monde, «les gens ont été surpris»

Au cours de son histoire, le PSG a réalisé de très beaux coups sur le mercato. Au début des années, 2010, un certain joueur a marqué les esprits au sein du club parisien, aussi bien du côté des supporters que de ses coéquipiers. Des années plus tard, ce dernier est revenu sur son passage dans la capitale française. Explications.
Le PSG a connu des grands joueurs dans son histoire. Mais tout a réellement basculé en 2011 pour Paris avec le rachat du club par QSI. Cependant, un an plus tôt, en 2010, le club de la capitale avait également bouclé un très gros coup.
« Je me suis très vite intégré et les gens ont été surpris »
Arrivé en provenance de l’AS Monaco, Nene deviendra rapidement un élément très important du PSG. Pour l’Equipe, le Brésilien était revenu il y a quelques années sur son adaptation éclair à Paris. « La première saison il y avait moins de grands noms mais je n'étais pas tout seul non plus. Ce dont je me souviens surtout, c'est que je n'ai presque pas eu besoin de temps d'adaptation. Je me suis très vite intégré et les gens ont été surpris. Je ne sais pas pourquoi ça a collé si vite. La magie a opéré tout de suite », a ainsi confié Nene, affirmant qu’un autre Brésilien l’avait beaucoup aidé à s’intégrer.
« La connexion avec le public a vite fonctionné aussi »
« Ceara m'a beaucoup aidé, il était déjà chez lui à Paris. L'avantage, c'est que je parlais déjà français. Comme je ne suis pas trop timide, je suis allé vers les autres, j'ai plaisanté avec eux et je me suis bien intégré dans le vestiaire. J'ai adoré la ville aussi. La famille était très heureuse de venir. C'était vraiment excitant les premiers mois. La connexion avec le public a vite fonctionné aussi. Ça a commencé comme une belle histoire d'amour. J'ai engrangé de la confiance et ça s'est passé naturellement », conclut l’ancien numéro 10 du PSG.