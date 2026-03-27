Mercato - PSG : Le transfert qui a marqué tout le monde, «les gens ont été surpris»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a réalisé de très beaux coups sur le mercato. Au début des années, 2010, un certain joueur a marqué les esprits au sein du club parisien, aussi bien du côté des supporters que de ses coéquipiers. Des années plus tard, ce dernier est revenu sur son passage dans la capitale française. Explications.

Le PSG a connu des grands joueurs dans son histoire. Mais tout a réellement basculé en 2011 pour Paris avec le rachat du club par QSI. Cependant, un an plus tôt, en 2010, le club de la capitale avait également bouclé un très gros coup.

Le passage de Nenê au PSG, c'était quand même quelque chose. 🇧🇷🤩❤️💙



Un pied gauche exceptionnel, et des stats monstres pour ses deux premières saisons :



⚽️ 47 buts 🎯 40 passes d. pic.twitter.com/fvfkKRfOYR — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2022

« Je me suis très vite intégré et les gens ont été surpris » Arrivé en provenance de l’AS Monaco, Nene deviendra rapidement un élément très important du PSG. Pour l’Equipe, le Brésilien était revenu il y a quelques années sur son adaptation éclair à Paris. « La première saison il y avait moins de grands noms mais je n'étais pas tout seul non plus. Ce dont je me souviens surtout, c'est que je n'ai presque pas eu besoin de temps d'adaptation. Je me suis très vite intégré et les gens ont été surpris. Je ne sais pas pourquoi ça a collé si vite. La magie a opéré tout de suite », a ainsi confié Nene, affirmant qu’un autre Brésilien l’avait beaucoup aidé à s’intégrer.