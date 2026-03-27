Mercato - PSG : Son transfert va tomber à l’eau, Paris va en profiter pour 30M€ ?

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG devrait être très actif, contrairement à la saison dernière. Le club de la capitale pourrait notamment boucler le transfert d’un attaquant pour 30M€. Ce dernier semblait être promis à une autre équipe, mais l’opération pourrait ne pas aboutir et Paris pourrait donc profiter de la situation en payant sa clause libératoire. Explications.

D’après RMC Sport, le PSG serait déterminé à l’idée de frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été. Le club de la capitale pourrait faire venir plusieurs nouveaux joueurs pour pallier les nombreuses blessures ainsi que les saisons toujours plus longues. Le champion de France a d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur qui a déjà été cité dans le viseur de Paris par le passé.

Mercato - PSG : Convaincue par un transfert, une star va signer à Paris ? https://t.co/PPAygkvz7J — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Le PSG réactive une ancienne piste Même si le PSG est déjà bien fourni en attaque, il y a fort à parier qu'un renfort pourrait arriver dans ce secteur cet été. Le club de la capitale regarde notamment du côté de l’Espagne, car d’après les informations de CaughtOffside, Marcus Rashford serait dans le viseur parisien. L’international anglais a déjà été lié au champion de France par le passé et cette saison il impressionne du côté du FC Barcelone, où il est prêté, avec déjà 10 buts et 13 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.