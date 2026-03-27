Neymar au PSG : Le coup de gueule d’un journaliste qui n’accepte pas les attaques !

Pendant six longues saisons, Neymar était un joueur du PSG et cela ne s’est pas toujours bien passé. Souvent absent lors des grands matchs, le Brésilien a de nombreuses fois été critiqué et même pris à partie par certains supporters parisiens. Dernièrement, le joueur de 34 ans a toutefois été défendu par un journaliste qui n’apprécie pas forcément les attaques contre l’ancien Barcelonais.
En 2017, le PSG décidait de frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Déterminé à l’idée de remporter la Ligue des champions, le club de la capitale pensait alors que pour y parvenir il fallait recruter une immense star et c’est ainsi que Neymar a atterri à Paris contre un chèque de 222M€.
Neymar a été souvent critiqué lors de son passage au PSG
Malheureusement, Neymar n’a jamais permis au PSG de remporter la Ligue des champions durant ses six années passées à Paris. Le Brésilien a donc souvent été critiqué pour cela, mais ce n’est pas du goût du journaliste Pierre Dorian, qui a soutenu l’attaquant sur les ondes de RMC. « Il n'y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar, qui est un joueur qui est capable de te faire gagner. Pour les avoir vus au PSG, Neymar et Kylian Mbappé étaient capables de faire gagner la Ligue des champions. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est deux grands champions. »
« Il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre »
« Il faut arrêter de dire que Neymar est un cancre incapable de faire gagner, ce n'est pas vrai. J'ai vu un grand joueur qui t'a fait gagner des grands matchs difficiles à gagner et en étant à un très haut niveau », a conclu Pierre Dorian. Malgré le fait de ne pas avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG, l’international brésilien reste toutefois l’un des meilleurs joueurs à avoir évolué en Ligue 1, qu’il a éclaboussée de son talent avec ses buts et gestes techniques.