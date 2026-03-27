Neymar au PSG : Le coup de gueule d’un journaliste qui n’accepte pas les attaques !

Alexis Brunet

Pendant six longues saisons, Neymar était un joueur du PSG et cela ne s’est pas toujours bien passé. Souvent absent lors des grands matchs, le Brésilien a de nombreuses fois été critiqué et même pris à partie par certains supporters parisiens. Dernièrement, le joueur de 34 ans a toutefois été défendu par un journaliste qui n’apprécie pas forcément les attaques contre l’ancien Barcelonais.

En 2017, le PSG décidait de frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Déterminé à l’idée de remporter la Ligue des champions, le club de la capitale pensait alors que pour y parvenir il fallait recruter une immense star et c’est ainsi que Neymar a atterri à Paris contre un chèque de 222M€.

𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗦’𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗘𝗨 𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗥𝗜𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟮, Neymar 🇧🇷 a accroché un maillot de Kylian Mbappé 🇫🇷 chez lui. ❤️



Souvenir de leurs belles années passées ensemble au PSG. pic.twitter.com/7hENYn8HIy — BeFootball (@_BeFootball) March 21, 2026

Neymar a été souvent critiqué lors de son passage au PSG Malheureusement, Neymar n’a jamais permis au PSG de remporter la Ligue des champions durant ses six années passées à Paris. Le Brésilien a donc souvent été critiqué pour cela, mais ce n’est pas du goût du journaliste Pierre Dorian, qui a soutenu l’attaquant sur les ondes de RMC. « Il n'y a pas de caricature à faire sur la carrière de Neymar, qui est un joueur qui est capable de te faire gagner. Pour les avoir vus au PSG, Neymar et Kylian Mbappé étaient capables de faire gagner la Ligue des champions. Ni l'un ni l'autre ne l'a fait. Ce que j'ai vu sur le terrain, c'est deux grands champions. »