Mbappé - Dembélé : Ce taulier de l’équipe de France craint un malaise entre les deux hommes !

Alexis Brunet

Pour la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France pourra aligner une attaque de feu avec notamment Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Les deux hommes ont d’ailleurs été décisifs jeudi soir contre le Brésil (2-1), mais il pourrait toutefois y avoir un problème entre les deux joueurs offensifs. Un malaise pourrait s’installer à l’avenir. Explications.

Jeudi soir, l’équipe de France disputait un match amical de prestige face au Brésil aux États-Unis. Ce sont les hommes de Didier Deschamps qui se sont imposés contre ceux de Carlo Ancelotti, grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Hugo Ekitike (2-1). De l’autre côté, c’est Bremer qui avait redonné un temps espoir au Brésilien.

🚨🌎 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Brazil 0-1 France.pic.twitter.com/9udXk6kmXv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

« J'ai l'impression qu'il est effacé derrière Kylian Mbappé » Titularisé aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé a notamment été l’auteur d’une passe décisive pour l’attaquant du Real Madrid. Dans l’ensemble, le match du joueur du PSG a été plutôt timoré et selon Emmanuel Petit, qui s’est exprimé dans l’After Foot, l’ancien Rennais pourrait beaucoup plus se montrer, mais il semble bridé par le Madrilène. « Ousmane Dembélé a été relativement anonyme jusqu'à sa passe en profondeur sur le but de Mbappé. Après, c'est un match international, où les repères sont moins précis qu'en club, où le jeu collectif est quand même plus approfondi au sein du PSG, donc je ne lui en tiens pas rigueur. Ce qui est bizarre avec lui, c'est qu'il est quand même Ballon d'Or, il est champion d'Europe, et on a l'impression que c'est un joueur parmi tant d'autres au sein de l'équipe de France. J'ai l'impression qu'il est effacé derrière Kylian Mbappé en fait. Il s'efface, alors que je pense qu'il pourrait partager le pouvoir. »