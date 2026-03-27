«Mais ferme-là» : Karim Benzema craque et répond cash à l’After Foot

En réaction à un débat le concernant dans l’After Foot, afin de savoir qui était le meilleur numéro 9 de l’histoire du football français, Karim Benzema a réagi à sa manière, affichant clairement son désaccord en laissant un commentaire sur la publication du compte de l’émission sur Instagram.
C’est un sujet qui a visiblement agacé Karim Benzema. Mercredi soir, les chroniqueurs de l’After Foot débattaient sur l’identité du plus grand numéro 9 de l’histoire du football français. Et si certains n’avaient aucun mal à citer Karim Benzema, Adel, auditeur de RMC, s’est positionné en faveur d’un autre joueur : « Le problème, c’est que Benzema a une tâche dans sa carrière, c’est en équipe de France. Il n’a rien fait globalement. Il n’a pas marqué de son empreinte l'équipe de France. Ok, il a fait de bonnes choses en club, il a gagné des Ligue des champions, il a gagné un Ballon d’Or, mais je suis désolé, lorsqu’on parle de l’équipe de France, on va plus penser à un Thierry Henry par exemple qu’à un Karim Benzema. »
Thierry Henry ou Karim Benzema ?
Si Walid Acherchour et Elton Mokolo n’ont pas rejoint cet avis, Kevin Diaz partageait le même point de vue, plaçant la légende d’Arsenal devant l’attaquant d’Al-Hilal : « Pour moi, Thierry Henry c’est légende, c’est top 3 du football français derrière Michel Platini et Zinedine Zidane. Le mec a une statut devant son stade à Londres ! Je ne sais pas si on se rend compte ». De quoi faire réagir Karim Benzema.
« Mais oui, de bonnes choses. Mais ferme-la ! »
« Mais oui, de bonnes choses (qu’il a faites au Real). Mais ferme-la ! », a répondu Karim Benzema sur Instagram, ajoutant : « Et l’autre (Kevin Diaz) parle de statut… Bon, merci. Salam à Walid et à ton pote (Elton Mokolo). Ballon d’or du peuple ».
Walid Acherchour avait défendu le bilan de Karim Benzema dans l’émission : « Faire dix ans dans le plus grand club du monde, le Real Madrid, être dans des équipes légendaires, être aux côtés de Cristiano Ronaldo, faire ce Ballon d’Or avec la plus grande épopée pour une individualité, c’est l’homme qui fait gagner le Real Madrid. C’est un 9 qui a réinventé son poste et je pense qu’il a laissé une trace indélébile. Je pense que son prime est bien supérieur à celui de Thierry Henry au très très haut-niveau. »