«Mais ferme-là» : Karim Benzema craque et répond cash à l’After Foot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En réaction à un débat le concernant dans l’After Foot, afin de savoir qui était le meilleur numéro 9 de l’histoire du football français, Karim Benzema a réagi à sa manière, affichant clairement son désaccord en laissant un commentaire sur la publication du compte de l’émission sur Instagram.

C’est un sujet qui a visiblement agacé Karim Benzema. Mercredi soir, les chroniqueurs de l’After Foot débattaient sur l’identité du plus grand numéro 9 de l’histoire du football français. Et si certains n’avaient aucun mal à citer Karim Benzema, Adel, auditeur de RMC, s’est positionné en faveur d’un autre joueur : « Le problème, c’est que Benzema a une tâche dans sa carrière, c’est en équipe de France. Il n’a rien fait globalement. Il n’a pas marqué de son empreinte l'équipe de France. Ok, il a fait de bonnes choses en club, il a gagné des Ligue des champions, il a gagné un Ballon d’Or, mais je suis désolé, lorsqu’on parle de l’équipe de France, on va plus penser à un Thierry Henry par exemple qu’à un Karim Benzema. »

"𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧 𝗧𝗔𝗛 𝗭𝗘𝗨𝗕𝗜"



Karim Benzema réagit au débat de l'After Foot concernant le plus grand numéro 9 français de l'histoire :



"Mais oui des bonnes choses 😂😂



Mais ferme là et l'autre parle de statue...



Bon merci, salam à Walid et à ton pote ☝️🏆



Ballon d'Or du… https://t.co/D2YCm2hlFz pic.twitter.com/9QqPYPWDAL — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 27, 2026

Thierry Henry ou Karim Benzema ? Si Walid Acherchour et Elton Mokolo n’ont pas rejoint cet avis, Kevin Diaz partageait le même point de vue, plaçant la légende d’Arsenal devant l’attaquant d’Al-Hilal : « Pour moi, Thierry Henry c’est légende, c’est top 3 du football français derrière Michel Platini et Zinedine Zidane. Le mec a une statut devant son stade à Londres ! Je ne sais pas si on se rend compte ». De quoi faire réagir Karim Benzema.