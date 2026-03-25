Karim Benzema de retour en Équipe de France ? L’annonce rassurante venue de l’étranger

Amadou Diawara

De retour avec l'équipe de France pour l'Euro 2021, Karim Benzema n'a pas porté le maillot bleu depuis le 13 juin 2022, soit depuis près de quatre ans. Alors que la Coupe du Monde est programmée en Amérique du Nord cet été, un ex-coéquipier du Ballon d'Or le voit disputer la compétition avec la tunique tricolore.

Après avoir manqué près de cinq ans de compétition avec l'équipe de France, Karim Benzema a été rappelé par Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus a convoqué le Ballon d'Or 2022 pour l'Euro 2021. Egalement appelé pour disputer la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema s'est malheureusement blessé juste avant l'entrée en lice des Tricolores. Par conséquent, il n'a pas pu disputer la compétition. Et on ne l'a plus jamais revu en sélection.

Karim Benzema lui a fait très mal : Le cauchemar continue pour ce joueur ! https://t.co/WemGQifVtU — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Il est encore le meilleur numéro 9 français» Absent de dernière minute à la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema n'a pas joué avec l'équipe de France depuis 13 juin 2022. En effet, le buteur de 38 ans était du rendez-vous face à la Croatie. Pour rappel, les Bleus s'étaient inclinés 1-0 au Stade de France. Alors que le prochain Mondial aura lieu en Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) cet été, Fabinho estime que Karim Benzema devrait être sélectionné par Didier Deschamps.