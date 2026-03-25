Équipe de France - Zidane arrive : Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Rayan Cherki ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Appelé par Didier Deschamps pour la première fois au mois de juin 2025, Rayan Cherki semble désormais installé en équipe de France et devrait participer à la Coupe du monde l’été prochain, si tout se passe bien. Mais selon un consultant de RMC, l’arrivée de Zinedine Zidane une fois le Mondial terminé n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le milieu offensif de Manchester City.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps tirera sa révérence l’été prochain une fois la Coupe du monde terminée, vraisemblablement pour passer le relais à Zinedine Zidane. Si certains attendent ce changement avec impatience, l’actuel sélectionneur des Bleus ayant souvent été critiqué pour la qualité du jeu proposé par ses équipes, Walid Acherchour pense que cela ne va pas vraiment changer avec l’ancien entraîneur du Real Madrid et que Rayan Cherki ne sera pas forcément un joueur majeur dans son système.

🇫🇷 @walidacherchour sur la transition Deschamps/Zidane à la tête des Bleus : "Je ne suis pas sûr que Zidane aligne quatre attaquants comme le fait Deschamps depuis un ou deux ans. Cherki assuré d'être aligné en 10, j'attends de voir." #RMCLive pic.twitter.com/KwW4FWqNXQ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 24, 2026

« Pour lui, c’est encore une machine à gagne, et ce ne sera pas une machine à beau jeu » « Je pense que tu te trompes sur ce que Zidane pense de ce que doit être l’équipe de France. Pour lui, c’est encore une machine à gagner, et ce ne sera pas une machine à beau jeu. Je vais te dire un truc sur Cherki. Moi, Deschamps, je l’ai beaucoup critiqué sur le jeu, c’est un entraîneur qui ne m’intéresse pas dans le football proposé. Mais la dernière année, ou même les deux dernières années, avec le 4-2-3-1, les quatre attaquants… je ne suis pas sûr que Zidane fasse la même chose. Je me rappelle que James Rodriguez au Real Madrid était un joueur qui ne rentrait pas du tout dans son système, qu’il préférait mettre Modric et Kroos. Il l’a fait avec Isco parce qu’il y avait un 4-4-2 losange qui s’imposait à ce moment-là parce que Bale jouait au golf », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC.