Equipe de France : La proposition reçue par Didier Deschamps pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le compte à rebours est désormais lancé et les jours de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France sont comptés. Après la Coupe du monde 2026, il quittera ses fonctions de sélectionneur. Alors qu’on se demande qui le remplacer, la question de son avenir est toujours sans réponse. Didier Deschamps s’est d’ailleurs vu proposer un rôle pour l’après-équipe de France.

En 2012, Didier Deschamps débarquait sur le banc de l’équipe de France. En 2026, le sélectionneur s’apprête à refermer ce chapitre qui aura donc duré 14 ans. En effet, il l’a annoncé depuis un moment maintenant : DD quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde. La place va donc se libérer sur le banc des Bleus et pour Deschamps se pose la question de son avenir. Quel sera son prochain défi après avoir dirigé l’équipe de France autant d’années ?

«J’aimerais qu’il revienne en équipe de France» : Didier Deschamps se fait interpeller avant la Coupe du monde ! https://t.co/6GvKz6irBz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Je ne m’interdis rien » Dans le cadre d’un récent entretien pour Téléfoot, Didier Deschamps s’était exprimé sur l’après-équipe de France. C’est alors que le sélectionneur des Bleus ne s’était fermé aucune porte, expliquant : « Mon avenir après la Coupe du monde serait plutôt entraîneur d’un autre club ou d'une autre sélection ? Je ne sais. Président de la FFF ? Non. Retraité ? Je ne sais pas, je n'ai rien décidé. J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que dans mon esprit, la seule chose qui compte c’est jusqu’à cet été. Et après on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive, je me dis que ça sera différent mais que ça sera bien ».