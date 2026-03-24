Equipe de France : Wembanyama, l'invité surprise pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils sont passés tout proche de signer un doublé jamais vu au XXIème siècle, à savoir conserver un titre de champion du monde. Sacrés en 2018 et finalistes de l'édition 2022, les hommes de Didier Deschamps comptent bien lui faire vivre une dernière Coupe du monde remplie de souvenirs en Amérique du nord cet été, avec Victor Wembanyama ?

Le rendez-vous tant attendu par tous les amoureux du ballon rond est pour cette année. Dans moins de trois mois, précisément le 11 juin prochain jusqu'au 19 juillet date de la finale au MetLife Stadium, la Coupe du monde reprendra ses droits. L'Argentine parviendra-t-elle à conserver son titre mondial raflé au Qatar il y a quatre ans contre l'équipe de France aux tirs au buts (3-3 après prolongations puis 2-4) ? En cas d'échec de l'Albiceleste, qui succèdera à la bande de Lionel Messi ? Le suspense est à son comble pour la dernière danse de Didier Deschamps en tant que sélectionneur qui va se servir de cette Coupe du monde comme point final après 14 années de bons et loyaux services.

🏆🇫🇷 Victor Wembanyama voit les Bleus favoris pour la Coupe du monde 2026 !#beINSPORTS pic.twitter.com/2jgu3ng8sA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 24, 2026

«Ces gars-là, franchement, ils m'impressionnent vraiment» Victor Wembanyama avait 14 ans quand l'équipe de France soulevait la Coupe du monde en Russie le 15 juillet 2018. Star des San Antonio Spurs et figure forte de la NBA en lice pour le titre de MVP et de champion de la ligue américaine du basket, le pivot français a été interrogé en conférence de presse lundi soir sur le Mondial qui approche et qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. « L'équipe de France ? Non, je ne leur ai donné aucun conseil. Ces gars-là, franchement, ils m'impressionnent vraiment. Ce sont des joueurs que j'ai regardé et que je continue à regarder à la télé ».