Zidane en équipe de France : Un ami proche confirme ?

C'est devenu un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera bien sur le banc de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde afin de remplacer Didier Deschamps, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur. D'ailleurs, Zizou travaillerait déjà sur la composition de son futur staff au sein duquel un ami proche pourrait être intégré.
Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé son avant-dernière liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et pour cause, l'ancien capitaine des Bleus a annoncé qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde soit 14 ans après sa nomination. Un record. Pour le remplacer, rien n'est officiel pour le moment, mais tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane, qui attend le poste depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Zizou prépare déjà son staff.
Zidane en Bleus avec son fidèle ami Bettoni ?
Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane va s'appuyer sur plusieurs de ses fidèles à l'image de David Bettoni qu'il côtoie depuis les années 1980. Les deux hommes sont très proches et se sont côtoyer lors de toutes les étapes de la carrière de Zizou du Castilla au Real Madrid. David Bettoni est l'adjoint fidèle de l'ancien numéro 10 des Bleus et il n'y a pas de raison que cela change en équipe de France. « Au-delà de leur amitié, ils sont très complémentaires », confie même un proche de David Bettoni.
Diallo connait le nom du futur sélectionneur
Dans les colonnes du Figaro, Philippe Diallo évoquait d'ailleurs la succession de Didier Deschamps, sans toutefois confirmer qu'il s'agirait de Zinedine Zidane. « Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français », assurait le président de la FFF.