Zidane en équipe de France : Un ami proche confirme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est devenu un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera bien sur le banc de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde afin de remplacer Didier Deschamps, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur. D'ailleurs, Zizou travaillerait déjà sur la composition de son futur staff au sein duquel un ami proche pourrait être intégré.

Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé son avant-dernière liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et pour cause, l'ancien capitaine des Bleus a annoncé qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde soit 14 ans après sa nomination. Un record. Pour le remplacer, rien n'est officiel pour le moment, mais tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane, qui attend le poste depuis de nombreuses années. D'ailleurs, Zizou prépare déjà son staff.

🚨🚨 𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘 𝗔 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗣𝗧𝗘́ 𝗗'𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 🇫🇷 ! 🤩



Il y a un accord verbal entre lui et la FFF. 🤝



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Zidane en Bleus avec son fidèle ami Bettoni ? Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane va s'appuyer sur plusieurs de ses fidèles à l'image de David Bettoni qu'il côtoie depuis les années 1980. Les deux hommes sont très proches et se sont côtoyer lors de toutes les étapes de la carrière de Zizou du Castilla au Real Madrid. David Bettoni est l'adjoint fidèle de l'ancien numéro 10 des Bleus et il n'y a pas de raison que cela change en équipe de France. « Au-delà de leur amitié, ils sont très complémentaires », confie même un proche de David Bettoni.