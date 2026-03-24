Zidane attendu en équipe de France : Daniel Riolo en rajoute une couche sur le feuilleton, «c'est grotesque»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le nom de Zinedine Zidane circule déjà depuis plusieurs mois afin de prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France, Philippe Diallo s’est récemment exprimé sur le sujet. Ce dernier a indiqué qu’il savait qui prendrait la suite, sans confirmer qu’il s’agirait de l’ancien entraineur du Real Madrid, et Daniel Riolo a en rajouté une couche après la sortie du président de la FFF.

Zinedine Zidane n’a jamais caché son envie de prendre les rênes de l’équipe de France un jour, et en aura l’opportunité l’été prochain. Alors que Didier Deschamps quittera son poste après la Coupe du monde 2026, l’ancien entraîneur du Real Madrid est fortement pressenti pour lui succéder et Philippe Diallo l’a confirmé, sans pour autant le citer.

«On sait que c’est Zidane» : La confidence sur l’après-Deschamps qui pose problème sur La chaîne L’Équipe… https://t.co/jB4f1hmJ6P — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde » « Oui, je connais son nom », a confié le président de la FFF dans un entretien accordé au Figaro, quand il lui a été demandé s'il connaissait l'identité du futur sélectionneur de l'équipe de France. « Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. »