«On sait que c’est Zidane» : La confidence sur l’après-Deschamps qui pose problème sur La chaîne L’Équipe…

Arrivé en 2012, Didier Dechamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde. Son successeur est déjà connu, puisque c’est son ancien coéquipier Zinedine Zidane qui devrait sauf grande surprise prendre la suite.
On a rarement vu une succession aussi simple. Sans poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Après quatorze années, Didier Deschamps a en effet décidé de refermer le chapitre le plus important de sa carrière et laissera sa place cet été.
Silence total pour Zidane
Pour le moment, on n’a toutefois eu aucune annonce officielle, avec la Fédération française de football qui semble même vouloir attendre le dernier moment. Et même Didier Deschamps n’en parle pas en conférence de presse ! « Le meilleur timing pour annoncer mon successeur sans perturber l’équipe sachant qu’on connait tous son nom ? Il faut poser la question à mon président. Ce n’est pas de mon ressort, il a été clair là-dessus à savoir qu'il le fera après la Coupe du monde » a récemment déclaré l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.
« Alors soit tu donnes le nom, soit tu ne dis pas à demi-mot car on a tous compris évidemment »
Mais cette nouvelle sortie sur l’avenir de Zinedine Zidane est loin de faire l’unanimité, puisque certains s’attendaient peut-être à autre chose. « C’est maladroit car il y a quelques mois, il explique qu’il ne veut pas parasiter l’équipe de France et le rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde » a expliqué Karim Bennani, sur La chaine L’Equipe. « Alors soit tu donnes le nom, et comme ça c’est plié et on s’en débarrasse, soit tu ne dis pas à demi-mot car on a tous compris évidemment. Il ne le dit pas mais on l’entend très fort. On a vraiment compris que c’était Zidane, et on le sait, c’est un secret de polichinelle. Donc là, être un peu dans un entredeux, ça met Deschamps dans l’embarras ».