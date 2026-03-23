«On sait que c’est Zidane» : La confidence sur l’après-Deschamps qui pose problème sur La chaîne L’Équipe…

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Dechamps a annoncé qu’il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde. Son successeur est déjà connu, puisque c’est son ancien coéquipier Zinedine Zidane qui devrait sauf grande surprise prendre la suite.

On a rarement vu une succession aussi simple. Sans poste depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Après quatorze années, Didier Deschamps a en effet décidé de refermer le chapitre le plus important de sa carrière et laissera sa place cet été.

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Silence total pour Zidane Pour le moment, on n’a toutefois eu aucune annonce officielle, avec la Fédération française de football qui semble même vouloir attendre le dernier moment. Et même Didier Deschamps n’en parle pas en conférence de presse ! « Le meilleur timing pour annoncer mon successeur sans perturber l’équipe sachant qu’on connait tous son nom ? Il faut poser la question à mon président. Ce n’est pas de mon ressort, il a été clair là-dessus à savoir qu'il le fera après la Coupe du monde » a récemment déclaré l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.