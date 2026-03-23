Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, officiellement, on ne sait toujours pas qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions et son remplaçant n'est donc toujours pas connu. Le nom de Zinedine Zidane revient tout de même en boucle et il en a été question ce lundi sur TF1.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis. Si les occasions n'ont pas manqué pour le Français, ce dernier semblait attendre qu'une place en particulier se libère : le banc de l'équipe de France. Ce sera le cas après la Coupe du monde 2026 avec le départ de Didier Deschamps. rien n'a encore été officialisé concernant le successeur de ce dernier, mais l'arrivée de Zidane ne fait guère de doute aux yeux de beaucoup...

Zinedine Zidane bientôt de retour : La moquerie signée Daniel Riolo https://t.co/5uPplDY36r — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom » Et voilà qu'on reparle notamment d'une nomination de Zinedine Zidane suite à la dernière interview de Philippe Diallo au Figaro. En effet, le président de la FFF a notamment pu expliquer : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».