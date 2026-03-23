Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1

Pour le moment, officiellement, on ne sait toujours pas qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions et son remplaçant n'est donc toujours pas connu. Le nom de Zinedine Zidane revient tout de même en boucle et il en a été question ce lundi sur TF1.
Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis. Si les occasions n'ont pas manqué pour le Français, ce dernier semblait attendre qu'une place en particulier se libère : le banc de l'équipe de France. Ce sera le cas après la Coupe du monde 2026 avec le départ de Didier Deschamps. rien n'a encore été officialisé concernant le successeur de ce dernier, mais l'arrivée de Zidane ne fait guère de doute aux yeux de beaucoup...
« Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom »
Et voilà qu'on reparle notamment d'une nomination de Zinedine Zidane suite à la dernière interview de Philippe Diallo au Figaro. En effet, le président de la FFF a notamment pu expliquer : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».
« Le président de la fédération n'a pas nommé explicitement Zidane, mais on l'a tous entendu »
Zinedine Zidane sera-t-il alors le successeur de Didier Deschamps en équipe de France ? Rebondissant sur ce qu'a pu dire Philippe Diallo, Karim Bennani a confié ce lundi dans la matinale de TF1 : « On connait le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France de football ? Oui et ça va apporter du soleil aux fans de foot. Attention, ce n'est pas la révélation de l'année je vous préviens car c'est un secret de Polichinelle. Qui va s'installer sur le banc des Bleus et remplacer Deschamps ? Philippe Diallo a accordé une interview au Figaor et expliqué avoir reçu au moins cinq candidatures, il nous dit qu'il connait déjà le nom du futur sélectionneur. Il ne l'a pas donné, selon lui le profil coche plusieurs cases et fera l'objet d'une adhésion de la part des Français. L'ombre d'un homme plane au-dessus de cet équipe et bien évidemment l'ombre de Zinedine Zidane, bien sûr. C'est une histoire d'amour qui ne peut que se faire, lui veut les Bleus. Le président de la fédération n'a pas nommé explicitement Zidane, mais on l'a tous entendu ».