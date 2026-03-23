Le nouveau maillot de l'équipe de France fait parler : Voilà les explications tant attendues

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quelques mois de la Coupe du monde, l'équipe de France de football a révélé ses nouveaux maillots. Et voilà qu'une tunique qui sera portée par Kylian Mbappé et compagnie fait beaucoup parler. En effet, on aura ainsi l'occasion de voir les Bleus évoluer... en vert. Mais pourquoi un tel choix de couleur ? Des explications ont été apportées.

A l'occasion de cette trêve internationale, l'équipe de France va évoluer aux Etats-Unis avec deux rencontres au programme : face au Brésil et la Colombie. Pour les Bleus, ces rendez-vous seront d'ailleurs l'occasion de porter leurs nouveaux maillots. Et voilà qu'il y en a un qui n'a pas manqué de faire parler et de créer la surprise. En effet, alors qu'on a l'habitude de voir Kylian Mbappé et compagnie porter une tunique bleue ou encore blanche, voilà qu'il y en a une qui est aujourd'hui verte. Une couleur qui intrigue forcément pour l'équipe de France, mais ce choix a ses explications.

« Un petit clin d'oeil avec les Etats-Unis » Pourquoi donc un maillot vert pour l'équipe de France ? A l'occasion d'un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo a apporté les explications à cette question. Ainsi, le président de la FFF a fait savoir dans un premier temps : « Nous avons travaillé avec notre équipementier Nike pour allier à la fois la tradition puis d'avoir un petit clin d'oeil avec les Etats-Unis. La Coupe du monde arrive à un moment particulier puisque ce sera les 250 ans de la guerre d'indépendance aux Etats-Unis, 1776. A cette occasion et compte tenu de l'implication de la France, de certains grands Français comme La Fayette, Rochambeau, qui ont participé à cette guerre d'indépendance auprès des Etats-Unis, on a voulu faire un clin d'oeil et symboliser la relation franco-américaine, avec la Statue de la Liberté ».