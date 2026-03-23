Equipe de France - «Ça m'a collé à la peau» : Le moment où tout a basculé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est entré dans l'histoire à deux reprises. En 1998 ainsi que 20 ans plus tard en 2018. Des épopées marquantes avec des déclarations qui sont restées dans la mémoire collective dont une pour le premier sacre mondial qui suit encore à ce jour le principal intéressé.

Il y a des moments ou des phrases clés dans des compétitions. En équipe de France, avec la présence des caméras pendant la Coupe du monde 98 dans le cadre du reportage : Les Yeux dans Les Bleus, un joueur de l'équipe d'Aimé Jacquet a été ciblé par l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale sacrée championne du monde cette année-là. Un souvenir spécial pour lui puisqu'il est toujours abordé dans la rue avec la phrase en question.

"Un des stades où il y a le plus d'ambiance en Europe" 🤩



Quand l’OM a convaincu un champion du monde grâce au Vélodrome 🏟️



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«Encore aujourd'hui, les gens me demandent si au final j'ai musclé mon jeu» « C'est la veste qu'Aimé Jacquet portait quand il a une certaine phrase. La fameuse phrase : « Robert, muscle ton jeu, ou tu vas au devant de grandes déconvenues », c'est celle-ci ? Oui je confirme. Elle m'a collé et me colle encore à la peau. Encore aujourd'hui, les gens me demandent si au final j'ai musclé mon jeu. La réponse est non ». a confié Robert Pirès dans un premier temps pour l'émission : La Boutique, de Canal+.