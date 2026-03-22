PSG - Equipe de France : Lucas Chevalier va manquer la Coupe du monde ? Le nom de son remplaçant est dévoilé

Pierrick Levallet

Lucas Chevalier vit une première saison délicate au PSG. L’international français a perdu sa place dans les buts parisiens au profit de Matvey Safonov, et pourrait ainsi manquer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Un journaliste a d’ailleurs dévoilé le nom de son potentiel remplaçant chez les Bleus de Didier Deschamps.

Et si Lucas Chevalier manquait la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France ? Arrivé au PSG l’été dernier, l’ancien portier du LOSC a été rétrogradé dans la hiérarchie sous les ordres de Luis Enrique. Le coach espagnol lui préfère Matvey Safonov dans les buts parisiens. Si sa situation ne s’arrange pas rapidement, Lucas Chevalier pourrait finir par être écarté chez les Bleus.

Mercato - PSG - Lucas Chevalier : Un départ obligatoire pour mettre fin au malaise ? https://t.co/zy868J95fl — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

Lucas Chevalier remplacé en équipe de France pour la Coupe du monde 2026 ? Didier Deschamps ne s’est d’ailleurs pas montré rassurant sur le sujet. « Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an. La situation n’est pas idéale pour lui, mais j’ai échangé avec lui, ce n’est pas dans un rôle de numéro 2 qu’il est pris, mais de numéro 3. Il n’a pas perdu sa valeur, il reste en activité. Si ça va évoluer à la prochaine liste ? Je ne sais pas, j’espère pour lui, je ne mets pas de pression sur le PSG ou Luis Enrique » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.