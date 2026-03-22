Equipe de France - La discussion lunaire à la Coupe du monde : «Il ne faut pas que je rentre», Deschamps n'en revient toujours pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a du vécu en équipe de France, et encore plus comme sélectionneur (14 ans) que joueur (11 ans). De quoi forcément lui permettre d'avoir quelques anecdotes en stock sur des interactions de vestiaire. Dont une datant de la Coupe du monde 2018 de laquelle la sélection tricolore est sortie victorieuse. Il raconte.

Une dernière danse avant de quitter la scène. Didier Deschamps va participer à sa septième compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France et sa quatrième Coupe du monde. Finaliste de la dernière édition et vainqueur du Mondial 2018, DD a rencontré quelques supporters de tout âge des Bleus lors d'une entrevue programmée par TF1 pour l'émission de ce dimanche de Téléfoot.

Didier Deschamps se confie sur ses émotions en dévoilant sa dernière liste à la FFF. 🥹🇫🇷@SaberDesfa pic.twitter.com/vusN4ukvHg — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 22, 2026

«Ecoutes Adil, je suis vraiment désolé pour toi. Je voulais te faire rentrer» Son avenir, Antoine Griezmann, le capitanat de Kylian Mbappé... Plusieurs sujets ont été évoqués jusqu'à une question d'un des supporters, un peu décalée, destinée à dévoiler une anecdote croustillante dans les coulisses de l'équipe de France. « J'aimerais savoir la blague la plus nulle qu'un joueur vous ait faite ». Deschamps commençait une réponse classique à savoir « je ne saurais pas vous en sortir une », avant que le supporter l'aiguille sur une personnalité du vestiaire en particulier : « même pas avec Adil ? ». « Ce n'est pas une blague, mais juste après notre titre et la finale (ndlr en 2018), je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué une minute. J'ai été le voir et je lui ai dit : « écoutes Adil, je suis vraiment désolé pour toi. Je voulais te faire rentrer » ».