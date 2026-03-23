Le nom d’un champion du monde 1998 révélé : Zidane ne va pas venir seul pour remplacer Deschamps ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Didier Deschamps ayant pris la décision de quitter son poste après la prochaine Coupe du monde, l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France ne fait pas vraiment de doute et tout porte à croire qu’il s’agira de Zinedine Zidane. En ce sens, ce dernier prépare déjà son staff, qu’un champion du monde 1998 pourrait intégrer.

« Oui, je connais son nom. » Interrogé par Le Figaro, Philippe Diallo n’a pas pu s’empêcher de faire savoir qu’il savait déjà qui serait le successeur de Didier Deschamps. Le président de la FFF n’a pas révélé de qui il s’agirait, mais il ne fait aucun doute que Zinedine Zidane prendra ses fonctions une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 travaille même déjà sur la composition de son staff.

Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1 https://t.co/IbQn2wIacg — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Les premiers indices sur le futur staff de Zidane D’après les informations de RMC Sport, il y a de fortes chances que Zinedine Zidane soit accompagné par deux de ses adjoints lorsqu’il était au Real Madrid, David Bettoni et Hamidou Msaidie. Ce dernier n’a plus officié depuis son départ de la Casa Blanca, alors que le premier a connu des expériences en Suisse, au FC Sion, et en Tunisie, avec le Club Africain.