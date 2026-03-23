Kylian Mbappé sort (enfin) du silence et met fin aux rumeurs !

Axel Cornic

A quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’état de santé de Kylian Mbappé inquiète beaucoup. Le capitaine de l’équipe de France semble en effet trainer une blessure au genou depuis la fin d’année 2025, ce qui lui a fait rater plusieurs matchs avec le Real Madrid.

Faut-il s'inquiéter pour Kylian Mbappé ? Lors des deux dernières Coupes du monde, l’attaquant a été un acteur essentiel des victoires de l’équipe de France. On s‘attend donc à ce qu’il le soit aussi pour l’édition 2026, mais pour le moment c’est assez mal parti, puisqu’il doit gérer des pépins physiques assez handicapants.

Equipe de France : Zidane pour remplacer Deschamps ? On en parle même sur TF1 https://t.co/IbQn2wIacg — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Ça va bien, j’ai récupéré à 100% » Plus de peur que de mal toutefois. En marge d’un évènement organisé avec l’un de ses partenaires, le capitaine de l’équipe de France a en effet rassuré au sujet de son genou. « Ça va très bien. Je sais qu’il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se sont dites, mais qui ne sont pas vraies. C’est la vie d’un athlète de haut niveau et d’une personnalité publique, on peut dire des choses sans les vérifier et ça n’est pas grave, ça n’a jamais de répercussions… J’ai pris l’habitude. Mais ça va bien, j’ai récupéré à 100%, j’ai eu la chance de trouver le bon diagnostic quand je suis rentré à Paris, et on a pu trouver ensemble le meilleur plan pour revenir au meilleur niveau, pour être en forme sur la fin de saison avec le Real Madrid et à la Coupe du monde » a expliqué Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par RMC.