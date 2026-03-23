Equipe de France : La demande révélée de Zidane, c'est plus que Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France ? Pour passer après Didier Deschamps, tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane. Rien n'a encore été signé concernant les différentes parties, mais voilà que ça discuterait bel et bien en coulisses. Et visiblement, Zizou aurait quelques demandes pour débarquer à la tête des Bleus.

Philippe Diallo l'a annoncé : il connait aujourd'hui le nom du prochain sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que le président de la FFF ne veut toutefois pas révéler l'identité du remplaçant de Didier Deschamps. De quoi laisser place à l'imagination, même si un nom revient en boucle pour reprendre le flambeau : Zinedine Zidane. D'ailleurs, selon les informations du Parisien, un accord existerait entre le technicien français et la FFF. Ne reste maintenant plus qu'à matérialiser toute ça par une signature...

Zinedine Zidane bientôt de retour : La moquerie signée Daniel Riolo https://t.co/5uPplDY36r — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Quel staff pour Zidane avec les Bleus ? Mais voilà qu'avant celle-ci, il faudra se mettre d'accord sur tous les termes du contrat de Zinedine Zidane. Il existe encore quelques négociations, notamment en ce qui concerne le futur staff de Zizou. Comme révélé par Le Parisien, l'ancien du Real Madrid demanderait à avoir un staff étoffé et celui-ci pourrait alors être plus fourni qu'actuellement avec Didier Deschamps. A voir maintenant quel terrain d'entente pourra être trouvé avec la FFF.