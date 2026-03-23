Equipe de France : La demande révélée de Zidane, c'est plus que Deschamps

Qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France ? Pour passer après Didier Deschamps, tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane. Rien n'a encore été signé concernant les différentes parties, mais voilà que ça discuterait bel et bien en coulisses. Et visiblement, Zizou aurait quelques demandes pour débarquer à la tête des Bleus.
Philippe Diallo l'a annoncé : il connait aujourd'hui le nom du prochain sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que le président de la FFF ne veut toutefois pas révéler l'identité du remplaçant de Didier Deschamps. De quoi laisser place à l'imagination, même si un nom revient en boucle pour reprendre le flambeau : Zinedine Zidane. D'ailleurs, selon les informations du Parisien, un accord existerait entre le technicien français et la FFF. Ne reste maintenant plus qu'à matérialiser toute ça par une signature...
Quel staff pour Zidane avec les Bleus ?
Mais voilà qu'avant celle-ci, il faudra se mettre d'accord sur tous les termes du contrat de Zinedine Zidane. Il existe encore quelques négociations, notamment en ce qui concerne le futur staff de Zizou. Comme révélé par Le Parisien, l'ancien du Real Madrid demanderait à avoir un staff étoffé et celui-ci pourrait alors être plus fourni qu'actuellement avec Didier Deschamps. A voir maintenant quel terrain d'entente pourra être trouvé avec la FFF.
« Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom »
Tout le monde attend donc l'arrivée de Zinedine Zidane, mais Philippe Diallo refuse lui pour le moment de dire que c'est bouclé. Pour Le Figaro, le président de la FFF a expliqué : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ».