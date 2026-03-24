Zinedine Zidane : Sa «grosse erreur» qui avait laissé ses adversaires sous le choc

Véritable légende vivante, Zinedine Zidane a eu une carrière de joueur remplie de succès, que ce soit avec la Juventus, le Real Madrid ou encore l’équipe de France. Mais on y retrouve également quelques dérapages, puisque l’ancien numéro 10 n’a pas toujours été irréprochable sur un terrain.
Vingt ans après la fin de sa carrière, Zinedine Zidane est plus populaire que jamais. Il faut dire qu’il a marqué toute une génération avec ses talents sur le terrain, remportant notamment la première Coupe du monde pour l’équipe de France, en 1998. Mais la légende n’a pas simplement été nourrie par ses succès...
Le fameux coup de boule de Zidane
Il y a évidemment la fin tragique de sa carrière, avec cette expulsion en finale du Mondial 2006 face à l’Italie et surtout, ce coup de tête sur Marco Materazzi. Un épisode qui avait à l’époque fait l’effet d’une bombe et qui continue de faire parler des années après, avec le récit d’un joueur qui était sur le terrain ce jour-là. « Cet incident a un peu changé la donne. Nous étions déjà fatigués. Les Français ont subi un coup dur car leur meilleur joueur avait été expulsé » s’est remémoré Paolo Cannavaro, capitaine de l’équipe d’Italie lors de cette finale contre l’équipe de France.
« Peu importe ce qu'a dit, sa réaction est injustifiée »
« J'aime bien Zidane. Je pense qu'il a été l'une des stars de notre génération, mais il faut dire qu'il a commis une grosse erreur. Peu importe ce qu'a dit Marco (Materazzi), sa réaction est injustifiée » a poursuivi l’ancien international italien, dans une émission spéciale que lui a dédié ESPN. « Marco a raconté ce qui s'était passé, et beaucoup d'entre nous étaient incrédules. Mais comment est-il possible, pour si peu, voire pour rien, qu'il réagisse ainsi ? Cependant, même après tant d'années, il est nécessaire qu'ils apaisent toujours les tensions, afin que ce qui s'est passé sur le terrain reste sur le terrain ».