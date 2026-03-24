Zinedine Zidane : Sa «grosse erreur» qui avait laissé ses adversaires sous le choc

Axel Cornic

Véritable légende vivante, Zinedine Zidane a eu une carrière de joueur remplie de succès, que ce soit avec la Juventus, le Real Madrid ou encore l’équipe de France. Mais on y retrouve également quelques dérapages, puisque l’ancien numéro 10 n’a pas toujours été irréprochable sur un terrain.

Vingt ans après la fin de sa carrière, Zinedine Zidane est plus populaire que jamais. Il faut dire qu’il a marqué toute une génération avec ses talents sur le terrain, remportant notamment la première Coupe du monde pour l’équipe de France, en 1998. Mais la légende n’a pas simplement été nourrie par ses succès...

«J’aimerais qu’il revienne en équipe de France» : Didier Deschamps se fait interpeller avant la Coupe du monde ! https://t.co/6GvKz6irBz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le fameux coup de boule de Zidane Il y a évidemment la fin tragique de sa carrière, avec cette expulsion en finale du Mondial 2006 face à l’Italie et surtout, ce coup de tête sur Marco Materazzi. Un épisode qui avait à l’époque fait l’effet d’une bombe et qui continue de faire parler des années après, avec le récit d’un joueur qui était sur le terrain ce jour-là. « Cet incident a un peu changé la donne. Nous étions déjà fatigués. Les Français ont subi un coup dur car leur meilleur joueur avait été expulsé » s’est remémoré Paolo Cannavaro, capitaine de l’équipe d’Italie lors de cette finale contre l’équipe de France.