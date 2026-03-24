Équipe de France - Zidane : Daniel Riolo annonce un problème que personne n’attendait !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France. A moins d'un énorme rebondissement, Zinedine Zidane devrait le remplacer après la Coupe du Monde 2026. Et à en croire Daniel Riolo, il existerait déjà un problème entre le Ballon d'Or 98 et les Bleus.

Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012. Comme il l'a annoncé lui-même il y a de longs mois, le technicien de 57 ans va lâcher son poste cet été. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a fait savoir qu'il allait quitter le navire tricolore après la Coupe du Monde. De bon augure pour Zinedine Zidane, qui attend son tour depuis bientôt cinq ans.

Zidane attendu en équipe de France : Daniel Riolo en rajoute une couche sur le feuilleton, «c'est grotesque» https://t.co/XUnnELQG4M — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Equipe de France : Un problème de sponsor pour Zinedine Zidane ? A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il rêve de remplacer Didier Deschamps en équipe de France, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche. Mais alors que la place de sélectionneur sera libre cet été, Zinedine Zidane est pressenti pour reprendre les rênes des Bleus dès la rentrée 2026-2027. Mais à en croire Daniel Riolo, il y a déjà un problème avec le futur patron des Tricolores.