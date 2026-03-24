Équipe de France - Zidane : Daniel Riolo annonce un problème que personne n’attendait !

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va céder sa place de sélectionneur de l'équipe de France. A moins d'un énorme rebondissement, Zinedine Zidane devrait le remplacer après la Coupe du Monde 2026. Et à en croire Daniel Riolo, il existerait déjà un problème entre le Ballon d'Or 98 et les Bleus.
Didier Deschamps est le sélectionneur de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012. Comme il l'a annoncé lui-même il y a de longs mois, le technicien de 57 ans va lâcher son poste cet été. En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a fait savoir qu'il allait quitter le navire tricolore après la Coupe du Monde. De bon augure pour Zinedine Zidane, qui attend son tour depuis bientôt cinq ans.
Equipe de France : Un problème de sponsor pour Zinedine Zidane ?
A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il rêve de remplacer Didier Deschamps en équipe de France, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche. Mais alors que la place de sélectionneur sera libre cet été, Zinedine Zidane est pressenti pour reprendre les rênes des Bleus dès la rentrée 2026-2027. Mais à en croire Daniel Riolo, il y a déjà un problème avec le futur patron des Tricolores.
«Vous pouvez être sûr qu’on aura le survet Nike et les pompes Adidas»
« On dit que c’est pas un sujet, mais là on est quand même avec un sélectionneur qui va arriver qui est l’icône totale d’Adidas. Il y a Messi et Beckham aussi, mais Zidane, c’est 100% Adidas, et mine de rien, avec les Bleus, il sera obligé de porter le survet Nike. Donc pour les matchs, il pourra mettre le costume pour éviter de porter le truc, mais à l’entraînement il doit le porter. Le seul truc qu’il n’est pas obligé, c’est les baskets . Donc vous pouvez être sûr qu’on aura le survet Nike et les pompes Adidas », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce lundi soir.