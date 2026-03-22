Rebondissement en équipe de France : La surprise signée Didier Deschamps !

Alexis Brunet

Les 26 et 29 mars prochains, l’équipe de France disputera deux matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie avant la Coupe du monde. Il y a quelques jours, Didier Deschamps a dévoilé sa liste, mais depuis les choses ont évolué. Le sélectionneur a dû revoir ses plans et il a décidé de tenter une surprise.

Petit à petit, la Coupe du monde 2026 pointe le bout de son nez. La compétition démarrera officiellement le 11 juin et avant cela les Bleus vont se réunir du côté de Clairefontaine ce lundi pour préparer le rassemblement de mars. Les coéquipiers de Kylian Mbappé disputeront deux matchs amicaux aux États-Unis, d’abord contre le Brésil le 26 mars, puis face à la Colombie le 29 mars.

🚨🇫🇷Touché à la cheville gauche William Saliba est remplacé par Maxence Lacroix. Le défenseur de Crystal Palace est appelé en équipe de France pour la première fois. pic.twitter.com/Fnm5RHbinG — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 22, 2026

Didier Deschamps appelle un petit nouveau Jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour ses deux matchs amicaux, mais il a dû opérer quelques modifications depuis. Lors de la rencontre d’Europa League entre l’AS Rome et Bologne, Manu Koné s’est malheureusement blessé et il a donc dû renoncer à sa convocation. Ce dimanche, un nouveau coup dur est tombé pour le sélectionneur car c’est William Saliba qui ne pourra pas se rendre à Clairefontaine lundi. Le défenseur d’Arsenal s’est blessé à la cheville gauche lors de la finale de League Cup perdue contre Manchester City (2-0) et il a été remplacé dans la liste par Maxence Lacroix. C’est une grande première pour le joueur de Crystal Palace, qui n’avait jamais été appelé en équipe de France A, mais qui était passé par les U16 jusqu’aux U20.