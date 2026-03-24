Equipe de France - Zinedine Zidane : L’officialisation prend du temps et c’est à cause de Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, on ne sait toujours pas qui succèdera à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Mais voilà que tout semble indiquer que Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur. Un faux mystère que Philippe Diallo, président de la FFF, tente tant bien que mal de garder. Et si c’était notamment à cause de Didier Deschamps ?

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? L’ancien du Real Madrid n’a pas caché son envie de succéder à Didier Deschamps. Le moment sera donc peut-être venu après la prochaine Coupe du monde. Mais voilà que pour le moment, Philippe Diallo refuse de vendre la mèche concernant l’identité de celui qui remplacera Deschamps. Il n’empêche avec les dernières déclarations du président de la FFF, Zidane fait plus que jamais figure de grand favori.

Zinedine Zidane : «Zéro coui***», le coup de gueule lâché qui concerne son arrivée en équipe de France https://t.co/cUDMSkwVnX — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom » « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde », a ainsi expliqué Philippe Diallo dans un entretien accordé au Figaro, refusant donc pour le moment d’acter la prochaine venue de Zinedine Zidane.