Zinedine Zidane : «Zéro coui***», le coup de gueule lâché qui concerne son arrivée en équipe de France  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Officiellement, on ne connait toujours pas qui le remplacera. Mais voilà qu’avec les dernières déclarations de Philippe Diallo, tous les regards se tournent plus que jamais vers Zinedine Zidane. Des propos qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’agacer certains…

Pendant que Didier Deschamps s’apprête à disputer sa dernière compétition comme sélectionneur de l’équipe de France, tout le monde se demande qui viendra le remplacer. Un nom revient en boucle : Zinedine Zidane. Toutefois, rien n’est encore officiel concernant le successeur de Deschamps. Il n’empêche que Philippe Diallo sait déjà qui c’est. En effet, pour Le Figaro, le président de la FFF a lâché : « Je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom ».

Équipe de France - Zidane : Daniel Riolo annonce un problème que personne n’attendait ! https://t.co/zowy4XJnyz — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Zidane sera le successeur de Deschamps ? Toujours à propos du prochain sélectionneur de l’équipe de France, Philippe Diallo a également ajouté : « Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. J'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde ». Le président de la FFF veut donc garder le mystère concernant le successeur de Didier Deschamps, même si avec ce qu’il a pu dire, la prochaine arrivée de Zinedine Zidane semble plus que jamais se confirmer.