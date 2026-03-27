Des années avant Kylian Mbappé : L’autre folle histoire avec l’échographie d’une femme enceinte

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé se retrouve aujourd'hui au coeur d'une histoire complètement folle. En effet, c'est Daniel Riolo qui a révélé que le staff médical avait examiné le mauvais genou du Français, qui se plaignait alors de grosses douleurs. De quoi en faire halluciner plus d'un, mais voilà que ce n'est pas la première que ce genre de situation arrive dans le football.

La situation avec Kylian Mbappé est complètement ubuesque. L'attaquant du Real Madrid aura mis longtemps avant de trouver ce qu'il n'allait pas avec son genou. Et pour cause... Les galères du Français s'expliqueraient par une incroyable boulette du staff médical de la Casa Blanca. C'est Daniel Riolo qui a fait cette révélation, assurant ainsi concernant Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ».

Kylian Mbappé «a perdu la tête» : Un journaliste espagnol balance en direct ! https://t.co/F7o70z5W6D — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000% » Malgré le démenti de Kylian Mbappé, Daniel Riolo a confirmé ses propos et sa version, faisant ainsi savoir ce mercredi soir dans l'After Foot : « Je vais le dire : il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real car il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real car le Real ressort comme un club complètement ridicule de cette histoire là. L’histoire Mbappé, ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000%. Je suis prêt à affronter n’importe qui sur ce dossier là ».