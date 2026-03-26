CAN 2025 : Une bagarre évitée de justesse entre les joueurs du Maroc ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déclaré vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert, le Maroc avait pourtant perdu la finale sur le terrain face au Sénégal. Grâce à un but dans les prolongations, les Lions de la Teranga avaient soulevé le trophée au terme d'une rencontre très tendue. Il y avait de l'électricité dans l'air dans les deux camps et voilà qu'une bagarre aurait même pu éclater dans le vestiaire entre des joueurs du Maroc.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait sur le terrain (1-0) la finale de la CAN face au Maroc. Une rencontre qui n'aura pas manqué de faire polémique. Tout est alors parti d'une décision de l'arbitre de siffler penalty en faveur des Lions de l'Atlas en fin de match. En colère, les Lions de la Teranga ont été jusqu'à sortir du terrain avant de finalement y revenir. C'est Brahim Diaz qui avait alors pris le ballon pour tenter de marquer le penalty. Mais voilà que le joueur du Real Madrid s'est complètement loupé au moment de tenter une panenka.

CAN 2025 - Sénégal/Maroc : La discussion révélée entre deux joueurs du PSG concernés par l’incroyable rebondissement https://t.co/8NRzgFf2lg — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Certains ont tenté d’en découdre avec Brahim » Le geste de Brahim Diaz a fait énormément parler. Si le Marocain a été moqué pour son échec, il aurait également visiblement déclenché la colère de ses coéquipiers. En effet, pour RMC, le journaliste Saïd Amdaa a confié : « Beaucoup de joueurs lui en voulaient sur le coup, c’était très tendu dans le vestiaire ». Le spécialiste du football marocain a même été jusqu'à révéler : « Certains ont tenté d’en découdre avec Brahim, ils ont dû être séparés. On a été très proche d’une bagarre ». Certains en avaient donc après Brahim Diaz. Ilias Akhomach et Youssef En-Nesyri auraient alors été les plus virulents alors qu'Achraf Bounou et Yassine Bounou auraient pris la défense de leur coéquipier.