CAN 2025 - Maroc/Sénégal : «Ils ont peut-être perdu mon numéro…», la blague de Bertrand Latour en plein scandale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis mardi et le verdict de la CAF de retirer la victoire de la CAN 2025 au Sénégal, les réactions incendiaires se multiplient. Alors que le Maroc est désormais considéré comme le vainqueur de la compétition, le journaliste Bertrand Latour lui, s’est laissé à une petite blague sur le plateau de Canal + ce dimanche soir.

Mardi soir, un séisme a eu lieu dans le football africain. Le Sénégal, vainqueur de la CAN il y a deux mois, s’est vu retirer son titre acquis face au Maroc sur tapis vert. Une décision très polémique prononcée par la CAF, qui a logiquement engendré son lot de critiques. De nombreux acteurs du football ont dénoncé une décision totalement illogique, la victoire des « Lions de la Teranga » ayant été validée le soir-même de la finale.

🗣️ Ousmane Dembele à Wesley Fofana au coup de sifflet final après la bombe qu’a lâché la CAF:



« En vrai pour ces dingueries là y a que la CAN frère ! » pic.twitter.com/KtRXehsrGz — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 20, 2026

« Ils ont peut-être perdu mon numéro de téléphone les Marocains » Depuis mardi, ce verdict autour de la CAN est donc commenté quasiment partout dans le monde. Ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste Bertrand Latour s’est quant à lui laissé aller à une petite blague. Pour rappel, ce dernier avait effectué un reportage au Maroc pendant la compétition. « Ils ont peut-être perdu mon numéro de téléphone les Marocains. Peut-être qu’ils en retrouveront l’usage rapidement, je l’espère en tout cas », a ainsi confié Latour sur un ton blagueur.