CAN 2025 - Maroc/Sénégal : «Ils ont peut-être perdu mon numéro…», la blague de Bertrand Latour en plein scandale

Depuis mardi et le verdict de la CAF de retirer la victoire de la CAN 2025 au Sénégal, les réactions incendiaires se multiplient. Alors que le Maroc est désormais considéré comme le vainqueur de la compétition, le journaliste Bertrand Latour lui, s’est laissé à une petite blague sur le plateau de Canal + ce dimanche soir.
Mardi soir, un séisme a eu lieu dans le football africain. Le Sénégal, vainqueur de la CAN il y a deux mois, s’est vu retirer son titre acquis face au Maroc sur tapis vert. Une décision très polémique prononcée par la CAF, qui a logiquement engendré son lot de critiques. De nombreux acteurs du football ont dénoncé une décision totalement illogique, la victoire des « Lions de la Teranga » ayant été validée le soir-même de la finale.
« Ils ont peut-être perdu mon numéro de téléphone les Marocains »
Depuis mardi, ce verdict autour de la CAN est donc commenté quasiment partout dans le monde. Ce dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste Bertrand Latour s’est quant à lui laissé aller à une petite blague. Pour rappel, ce dernier avait effectué un reportage au Maroc pendant la compétition. « Ils ont peut-être perdu mon numéro de téléphone les Marocains. Peut-être qu’ils en retrouveront l’usage rapidement, je l’espère en tout cas », a ainsi confié Latour sur un ton blagueur.
« Vous pouvez difficilement vous pavaner d’un titre que personne ne comprend »
« Leur silence dit qu’ils ne sont pas très à l’aise avec la décision qui a été prise. Il y a eu des grandes scènes de joie dans leur pays, ils n’ont peut-être plus le téléphone ou la zone de presse activée, mais ils ont quand même internet et voient que ce titre n’a pas été beaucoup accepté partout dans le monde. Donc vous pouvez difficilement vous pavaner d’un titre que personne ne comprend. En plus de ça, l’émotion de remporter un titre, monter les marches et le recevoir sur la pelouse, vous ne la ressentez pas car ça arrive deux mois plus tard », conclut le journaliste.