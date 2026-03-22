CAN 2025 - Scandale au Maroc : «Venez nombreux», Le Sénégal leur donne rendez-vous (et ça risque de faire parler...)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d'Afrique des nations a livré son verdict sportif le 18 janvier dernier sur les terres marocaines à Rabat avec une victoire du Sénégal en finale contre le Maroc (1-0). Néanmoins, le verdict juridique n'avait pas encore été donné. Il aura fallu attendre deux longs mois pour que la Cour d'appel de la CAF le rende, engendrant une vague de commentaires dans les médias : le Sénégal a été disqualifié, le Maroc sacré vainqueur de la CAN. Ou pas selon les Sénégalais...

En pleine soirée de 1/8ème de finale retour de Ligue des champions, la cour d'appel de la Confédération africaine de football statuait mardi, deux mois après le coup de sifflet final de la Coupe d'Afrique des nations avec une victoire du Sénégal sur le Maroc en prolongations (1-0). Et ce, à cause des évènements précédents le but de Pape Gueye. Les Lions de la Teranga avaient quitté le terrain à la suite d'une décision du corps arbitral et de la VAR qu'ils qualifiaient d'injustice avant de revenir la pelouse du Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ce qui leur a valu leur titre de champion d'Afrique. « Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ».

Je crois que l’on va encore fêter. C’est absolument délicieux ⭐️⭐️ pic.twitter.com/vdXqQYIO0W — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 21, 2026

«Je vous donne tous rendez-vous au Stade de France pour un match contre le Pérou durant lequel on va fêter notre titre de champion d'Afrique» Depuis ce coup de tonnerre qui a surpris tout le monde, les joueurs sénégalais sont montés au créneau dans la presse ou par le biais de leurs réseaux sociaux afin de contester cette décision de la cour d'appel de la CAF. Pour eux, qu'importe le verdict, les joueurs de Pape Thiaw ont remporté cette CAN sur le terrain et comptent bien la célébrer au Stade de France samedi prochain lors d'un match amical face au Pérou. « Salut à tous, c'est Kalidou Koulibaly. Je vous donne tous rendez-vous le 28 mars au Stade de France pour un match contre le Pérou durant lequel on va fêter notre titre de champion d'Afrique donc on vous attend très nombreux avec de nombreuses surprises. A samedi, salut ! », a confié le défenseur d'Al-Hilal et du Sénégal sur les réseaux sociaux de la sélection.