CAN 2025 - Le Maroc titré : Un joueur du Sénégal prêt à faire un geste fort «pour apaiser les tensions»

Axel Cornic

Deux mois après, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations fait à nouveau parler. La Confédération africaine de football a en effet récemment annoncé sa décision de déchoir le Sénégal du titre acquis sur le terrain, pour le donner au Maroc, ce qui a évidemment soulevé d'énormes débats. Mais du côté des Lions de la Teranga, les choses pourraient bien bouger...

C'est un évènement inédit. Après avoir perdu le titre à domicile, dans une finale rocambolesque qui s'est joué dans les prolongations, voilà le Maroc sacré Champion d'Afrique. C'est la décision controversée de la CAF, qui estime que le comportement des joueurs du Sénégal lors de la finale de la CAN vaut une disqualification. Evidemment, on n'a parlé que de ça ces derniers jours et la Fédération sénégalaise de football ne compte pas se laisser faire, puisqu'elle a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport.

Mercato - OM : Mason Greenwood transféré dans un club inattendu ? https://t.co/RIz1XprdH4 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien » Une prise de parole importante pourrait toutefois relancer les débats. En marge de la victoire d'Everton sur Chelsea ce samedi en Premier League (3-0), le capitaine du Sénégal s’est en effet exprimé au micro de Canal+. « On mérite d’être champion d’Afrique. Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien » a tout d’abord déclaré Idrissa Gueye, qui semble vouloir en finir avec cette polémique autour de la CAN 2025.