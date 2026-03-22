CAN 2025 - Le Maroc titré : Un joueur du Sénégal prêt à faire un geste fort «pour apaiser les tensions»

Deux mois après, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations fait à nouveau parler. La Confédération africaine de football a en effet récemment annoncé sa décision de déchoir le Sénégal du titre acquis sur le terrain, pour le donner au Maroc, ce qui a évidemment soulevé d'énormes débats. Mais du côté des Lions de la Teranga, les choses pourraient bien bouger...
C'est un évènement inédit. Après avoir perdu le titre à domicile, dans une finale rocambolesque qui s'est joué dans les prolongations, voilà le Maroc sacré Champion d'Afrique. C'est la décision controversée de la CAF, qui estime que le comportement des joueurs du Sénégal lors de la finale de la CAN vaut une disqualification. Evidemment, on n'a parlé que de ça ces derniers jours et la Fédération sénégalaise de football ne compte pas se laisser faire, puisqu'elle a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport.
« Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien »
Une prise de parole importante pourrait toutefois relancer les débats. En marge de la victoire d'Everton sur Chelsea ce samedi en Premier League (3-0), le capitaine du Sénégal s’est en effet exprimé au micro de Canal+. « On mérite d’être champion d’Afrique. Pour nous, on est les champions d’Afrique, ça ne change rien » a tout d’abord déclaré Idrissa Gueye, qui semble vouloir en finir avec cette polémique autour de la CAN 2025.
« Je m’engage personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc »
« Cette annonce est juste une distraction qui essaie peut-être de diviser l’Afrique. Si ça ne dépendait que de moi, j’aurais dit à la Fédération de ne pas faire appel » a poursuivi le milieu de terrain d'Everton passé notamment par le PSG, qui propose une solution assez surprenante : « Je m’engage personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc si ça peut vraiment apaiser les tensions entre les deux pays ».