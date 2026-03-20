Habib Beye : Le scandale qui l’oblige à tirer la sonnette d’alarme !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À deux jours de la réception du LOSC, dimanche pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, Habib Beye était présent en conférence de presse ce vendredi après-midi. L’entraîneur de l’OM a notamment été interrogé sur un sujet qui ne concerne pas son club, mais le titre de champion d’Afrique retiré au Sénégal, lui qui a joué pour les Lions de la Teranga.

International à 45 reprises avec le Sénégal, Habib Beye a forcément été interrogé sur la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF). Mardi, la CAF a annoncé que les Lions de la Teranga avaient été destitués de leur titre de champion d’Afrique remporté le 18 janvier dernier (1-0) et que le Maroc avait finalement été sacré vainqueur sur tapis vert.

CAN 2025 - La victoire du Maroc fait scandale : Un Ballon d’Or défend le Sénégal ! https://t.co/qMCnulJuxp — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Je pense que cette décision est inadaptée » Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours de la réception du LOSC, l’entraîneur de l’OM n’a pas échappé à une question sur ce sujet : « De façon ironique, je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles (sourire). Ils sont dans notre pays avec ceux qui l'ont gagné et qui le méritent sur le terrain. Pour être plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné le résultat. C'est assez incompréhensible. Malheureusement, ça ne met pas notre entité, et notre représentant sur le continent africain la CAF, ça ne met pas en valeur ce type de décisions. Encore une fois... c'est délicat pour moi parce que vous savez que je suis très orienté et que forcément je pense qu'il s'est passé plein de choses pendant la finale. Mais le titre que le Sénégal a glané, ils l'ont glané sur le terrain avec ce scénario rocambolesque. Sur le terrain, le Sénégal est allé chercher ce titre et il était mérité. »