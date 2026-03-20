CAN 2025 - La victoire du Maroc fait scandale : Un Ballon d’Or défend le Sénégal !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un communiqué publié mardi, la Confédération Africaine de Football a annoncé avoir pris la décision de destituer le Sénégal de son titre de champion d’Afrique remporté le 18 janvier dernier et de sacrer le Maroc par forfait. Une annonce à laquelle a réagi un Ballon d’Or, qui s’est rangé du côté des Lions de la Teranga.

C’est donc finalement le Maroc qui a été sacré champion d’Afrique 2025. Deux mois après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a annulé le sacre du Sénégal, qui s’est imposé en prolongation le 18 janvier dernier (1-0). Une décision qui a beaucoup fait réagir et même George Weah a pris la parole.

🚨🚨 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗘 𝗪𝗘𝗔𝗛 🇱🇷 𝗦𝗘 𝗥𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗟𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗙 𝗘𝗧 𝗘́𝗩𝗢𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗥𝗘̀𝗚𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧.



"𝗝’𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗟𝗘 𝗧𝗔𝗦 et les autres autorités compétentes à agir avec fermeté afin… pic.twitter.com/ftYhmngAnU — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2026

«Le résultat obtenu sur le terrain doit être maintenu» « En football, les Lois du Jeu sont claires : l’arbitre sur le terrain est l’autorité suprême pour les décisions prises pendant le match. Une fois que le jeu est autorisé à se poursuivre et que le match est terminé, le résultat obtenu sur le terrain doit être maintenu. En vertu des règles applicables de la Confédération africaine de football (CAF), les officiels de match ont toute autorité pendant la rencontre. Les règlements de la CAF sont conformes aux Lois du Jeu de la FIFA, qui stipulent que : “L’arbitre dispose de toute autorité pour faire respecter les Lois du Jeu dans le cadre du match auquel il a été désigné, et ses décisions sur les faits liés au jeu sont définitives.” Loi 5, Lois du Jeu (appliquée par toutes les confédérations, y compris dans les compétitions de la CAF) », a déclaré le Ballon d’Or 1995 dans un message publié sur Facebook.

«La décision ultérieure de la commission de la CAF ne devrait pas prévaloir sur l’autorité exercée par l’arbitre» « Dans le cas présent de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, l’arbitre a autorisé la poursuite du match après le départ du Sénégal, et la rencontre s’est déroulée jusqu’à son terme, y compris les prolongations, avec un résultat obtenu sur le terrain. De plus, après le match, le rapport de l’arbitre a fait état d’un arrêt de jeu pendant la rencontre, et non d’un forfait, et a recommandé des sanctions appropriées pour les infractions commises pendant le match. Pour cette raison, la décision ultérieure de la commission de la CAF, prise alors que le match était déjà terminé, ne devrait pas prévaloir sur l’autorité exercée par l’arbitre pendant le match, conformément aux Lois du Jeu – Loi 5. Le football doit se décider sur le terrain, et non être redécidé après le coup de sifflet final. Il n'y a donc aucune justification sportive pour annuler un match qui s'est déroulé conformément à l'autorité de l'arbitre et aux Lois du Jeu ; sinon, ce beau sport s'engagera sur une pente glissante où ce seront les responsables des salles de comité, et non les officiels de match, qui rendront des décisions d'après-match pour passer outre les décisions prises sur le terrain par les arbitres, telles que les pénalités, les hors-jeu et les cartons rouges. Où cela s'arrêtera-t-il ? », s’est interrogé George Weah.