Julian Alvarez : L'offre du PSG qui choque les journalistes espagnols !

Bien que le mercato d'été n'ouvrira officiellement ses portes que dans un peu plus de deux semaines, Julian Alvarez est déjà au cœur de tous les débats puisque le PSG et le FC Barcelone le disputeraient son transfert. Et pour faire pencher la balance, les Parisiens auraient offert un énorme salaire à l'Argentin dont le montant choque les journalistes présents sur le plateau du Chiringuito.
Cet été, Julian Alvarez devrait animer le mercato. L'attaquant de l'Atlético de Madrid est convoité par le FC Barcelone et le PSG, ce qui pourrait permettre de faire flamber les prix. Mais alors que l'international argentin aurait une préférence pour le Barça, le club parisien ferait le forcing pour prendre l'avantage notamment sur le plan économique. Selon les informations du journaliste espagnol Iñaki Villalón De Linos, le PSG lui offrirait le même salaire qu'Ousmane Dembélé.
Le PSG offre le même salaire que Dembélé à Alvarez ?
« On m'a dit que l'offre transmis par le PSG avant la finale de la Coupe du Roi que l'Atlético de Madrid a jouée contre la Real Sociedad était de 120M€. Et deux joueurs étaient inclus dans la même opération. L'Atlético a dit non au PSG. Ils ont dit que pour le moment, ils ne négociaient pas », lâche-t-il sur le plateau du Chiringuito avant de révéler le montant du salaire offert : « Le PSG lui offre la même chose qu'Ousmane Dembélé, c'est à dire autour de 22M€ nets par an. Et ça pourrait monter à 25M€ avec les bonus. »
C'est le choc sur le plateau du Chiringuito
Une révélation qui choque le plateau puisque tous les autres journalistes réagissent immédiatement. L'un d'eux demandent même quel est le salaire actuel de Julian Alvarez. « Aujourd'hui, il touche environ 8M€ nets par, un peu moins », répond Iñaki Villalón De Linos. Toutefois, le montant avancé par le journaliste espagnol ne semble pas correspondre à la réalité. L'EQUIPE révélait effectivement ces dernières semaines qu'Ousmane Dembélé, qui est le joueur le mieux payé du PSG, touche environ 1,5M€ bruts par mois, ce qui veut dire qu'à l'année, cela représente 18M€ bruts. Bien loin des 22M€ nets annuels annoncés par le journaliste espagnol bien que dans tous les cas, si Julian Alvarez obtient le salaire d'Ousmane Dembélé, cela représentera une augmentation importante pour lui.