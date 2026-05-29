Julian Alvarez : L'offre du PSG qui choque les journalistes espagnols !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato d'été n'ouvrira officiellement ses portes que dans un peu plus de deux semaines, Julian Alvarez est déjà au cœur de tous les débats puisque le PSG et le FC Barcelone le disputeraient son transfert. Et pour faire pencher la balance, les Parisiens auraient offert un énorme salaire à l'Argentin dont le montant choque les journalistes présents sur le plateau du Chiringuito.

Cet été, Julian Alvarez devrait animer le mercato. L'attaquant de l'Atlético de Madrid est convoité par le FC Barcelone et le PSG, ce qui pourrait permettre de faire flamber les prix. Mais alors que l'international argentin aurait une préférence pour le Barça, le club parisien ferait le forcing pour prendre l'avantage notamment sur le plan économique. Selon les informations du journaliste espagnol Iñaki Villalón De Linos, le PSG lui offrirait le même salaire qu'Ousmane Dembélé.

Le PSG offre le même salaire que Dembélé à Alvarez ? « On m'a dit que l'offre transmis par le PSG avant la finale de la Coupe du Roi que l'Atlético de Madrid a jouée contre la Real Sociedad était de 120M€. Et deux joueurs étaient inclus dans la même opération. L'Atlético a dit non au PSG. Ils ont dit que pour le moment, ils ne négociaient pas », lâche-t-il sur le plateau du Chiringuito avant de révéler le montant du salaire offert : « Le PSG lui offre la même chose qu'Ousmane Dembélé, c'est à dire autour de 22M€ nets par an. Et ça pourrait monter à 25M€ avec les bonus. »