CAN 2025 - La victoire attribuée au Maroc : Un ancien joueur de l’OM s’énerve !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi, le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football a annoncé sa décision de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique remporté le 18 janvier dernier afin de l’attribuer au Maroc. Un ancien joueur de l’OM, qui a déjà remporté la compétition il y a quelques années, a été interrogé à ce sujet et n’a pas caché son agacement.

Alors que tout le monde était focalisé sur les huitièmes de finale retour de Ligue des champions, avec notamment la victoire du PSG sur la pelouse de Chelsea (0-3), la Confédération Africaine de Football (CAF) a publié un communiqué mardi soir pour sacrer le Maroc champion d’Afrique 2025. Si le Sénégal s’est imposé en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 18 janvier dernier (1-0), la CAF l’a destitué de son titre deux mois plus tard, les Lions de la Teranga ayant quitté la pelouse plusieurs minutes pour contester le penalty accordé aux Marocains.

Après le scandale autour de la CAN, le Sénégal se retrouve encore dans une histoire farfelue ! https://t.co/WhJveWB0xw — le10sport (@le10sport) March 20, 2026

« Cette décision est totalement injuste ! » Une décision contestée par beaucoup et notamment par Bouna Sarr. Dans le cadre d’un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur de l’OM (2015-2020), revenu à Metz en début d’année, a été interrogé à ce sujet et a, sans trop de surprise, pris le parti du Sénégal, avec lequel il a remporté la CAN en 2022, lui qui compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga.