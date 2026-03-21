CAN 2025 : Le nouveau chambrage d'un Sénégalais en plein scandale avec le Maroc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis mardi soir et la décision de la CAF d’attribuer la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, les réactions se sont montrées acerbes du côté des joueurs sénégalais. Alors que nombreux d’entre eux refusent d’entendre ce verdict, un international n’a pas hésité à chambrer une fois de plus les « Lions de l’Atlas » sur ses réseaux sociaux.

Incompréhensible. Deux mois après cette finale controversée de la CAN 2025 ayant vu le Sénégal remporter la compétition, la CAF a tout chamboulé. Mardi soir, l’instance africaine a donné la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), annulant le titre des « Lions de la Teranga » dans le même temps. Clairement, cette décision n’a pas plu aux Sénégalais, qui ont très rapidement réagi, à l’image de Moussa Niakhaté. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur de l’OL a affiché un message avec une photo de lui accompagné de la coupe : « Venez la chercher ».

🚨 𝗣𝗔𝗧𝗛𝗘́ 𝗖𝗜𝗦𝗦 🇸🇳 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗕𝗥𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡𝗦 🇲🇦 𝗦𝗨𝗥 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 👀



« Dima Dima Dimaaaaaa 🕺 » pic.twitter.com/46p05HoJIG — BeFootball (@_BeFootball) March 21, 2026

Les Sénégalais n’acceptent pas la décision « Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd’hui. Je peux me permettre de dire que bien évidemment rien ne change pour moi par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Au vu du timing, ça me parait compliqué de considérer que le Sénégal a perdu cette CAN et que le Maroc la récupère. Je ne pense même pas que les joueurs marocains soient contents de la gagner comme ça. Je pense que ça met plus en lumière un problème au niveau des instances que des équipes », expliquait ensuite le joueur de l’OL en conférence de presse.