CAN 2025 : Le nouveau chambrage d'un Sénégalais en plein scandale avec le Maroc !

Depuis mardi soir et la décision de la CAF d’attribuer la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, les réactions se sont montrées acerbes du côté des joueurs sénégalais. Alors que nombreux d’entre eux refusent d’entendre ce verdict, un international n’a pas hésité à chambrer une fois de plus les « Lions de l’Atlas » sur ses réseaux sociaux.
Incompréhensible. Deux mois après cette finale controversée de la CAN 2025 ayant vu le Sénégal remporter la compétition, la CAF a tout chamboulé. Mardi soir, l’instance africaine a donné la victoire au Maroc sur tapis vert (3-0), annulant le titre des « Lions de la Teranga » dans le même temps. Clairement, cette décision n’a pas plu aux Sénégalais, qui ont très rapidement réagi, à l’image de Moussa Niakhaté. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur de l’OL a affiché un message avec une photo de lui accompagné de la coupe : « Venez la chercher ».
Les Sénégalais n’acceptent pas la décision
« Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd’hui. Je peux me permettre de dire que bien évidemment rien ne change pour moi par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Au vu du timing, ça me parait compliqué de considérer que le Sénégal a perdu cette CAN et que le Maroc la récupère. Je ne pense même pas que les joueurs marocains soient contents de la gagner comme ça. Je pense que ça met plus en lumière un problème au niveau des instances que des équipes », expliquait ensuite le joueur de l’OL en conférence de presse.
Le nouveau chambrage de Pathé Ciss
Invité de l’émission El Chiringuito, Pathé Ciss, milieu de terrain du Rayo Vallecano, a quant à lui chambré les Marocains : « Moi je suis tranquille, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé. Une finale ça se gagne sur le terrain. Moi, je suis champion d’Afrique, j’ai gagné sur le terrain, pas à La Poste », a ainsi confié l’international Sénégalais, qui a récidivé ce samedi sur ses réseaux sociaux. « Dima, Dima, Dimaaaa », a ainsi publié le joueur de 32 ans avec un émoji danse accompagné d’une photo de lui avec le trophée.