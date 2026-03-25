Kylian Mbappé «a menti» : Prêt à risquer un procès, Daniel Riolo confirme «à 1000%»

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé fait l’objet d’une polémique en ce moment à cause de sa blessure. Daniel Riolo a récemment indiqué que le Real Madrid avait ausculté le mauvais genou. L’attaquant de 27 ans a alors répondu en démentant l’information en conférence de presse. Le chroniqueur emblématique de l’After Foot a donc réagi à son tour.

Kylian Mbappé est au coeur d’une polémique malgré lui en ce moment. L’attaquant de 27 ans a été contraint de prendre du repos forcé à cause d’une blessure au genou. Et peu de temps après son retour, le Real Madrid a licencié l’intégralité de son staff médical. Daniel Riolo avait alors révélé que les médecins avaient ausculté le mauvais genou, précipitant leur départ chez les Merengue. Kylian Mbappé a alors été interrogé sur le sujet, et il n’a pas manqué d’y répondre.

Kylian Mbappé : Bertrand Latour a une «excellente nouvelle» en pleine polémique https://t.co/Gl4vPC6TSp — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Kylian Mbappé dément pour l’erreur du Real Madrid avec son genou « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème » a confié le capitaine de l’équipe de France en conférence de presse.