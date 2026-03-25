Kylian Mbappé «a menti» : Prêt à risquer un procès, Daniel Riolo confirme «à 1000%»

Kylian Mbappé fait l’objet d’une polémique en ce moment à cause de sa blessure. Daniel Riolo a récemment indiqué que le Real Madrid avait ausculté le mauvais genou. L’attaquant de 27 ans a alors répondu en démentant l’information en conférence de presse. Le chroniqueur emblématique de l’After Foot a donc réagi à son tour.
Kylian Mbappé est au coeur d’une polémique malgré lui en ce moment. L’attaquant de 27 ans a été contraint de prendre du repos forcé à cause d’une blessure au genou. Et peu de temps après son retour, le Real Madrid a licencié l’intégralité de son staff médical. Daniel Riolo avait alors révélé que les médecins avaient ausculté le mauvais genou, précipitant leur départ chez les Merengue. Kylian Mbappé a alors été interrogé sur le sujet, et il n’a pas manqué d’y répondre.
Kylian Mbappé dément pour l’erreur du Real Madrid avec son genou
« L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème » a confié le capitaine de l’équipe de France en conférence de presse.
«Il faut qu’il arrête immédiatement»
Daniel Riolo a alors réagi presque immédiatement, restant fidèle à ses informations. « Le bilan c’est qu’on a adopté une stratégie du mensonge. Forcément, moi ça me ramène à un souvenir perso. La dernière fois qu’on a parlé de médecin, de joueur et de mauvais diagnostic, ça m’a coûté un procès contre Deschamps. Mais je crois qu'au final, j’ai gagné ce procès. Donc je ne sais pas comment le dire. Je peux dire qu’il a menti ? Tu veux qu’on évite un nouveau procès ? Comment je le dis ? Il ne dit pas la vérité ? Je vais le dire : il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real car il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real car le Real ressort comme un club complètement ridicule de cette histoire là. L’histoire Mbappé, ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000%. Je suis prêt à affronter n’importe qui sur ce dossier là, il faut qu’il arrête immédiatement. C’est grotesque » a pesté le chroniqueur emblématique de l’After Foot sur RMC. Ambiance...