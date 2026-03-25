Daniel Riolo a balancé une fausse information ? Kylian Mbappé sort du silence et répond pour son genou !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Daniel Riolo a sorti une information incroyable concernant Kylian Mbappé et son genou douloureux. Ainsi, le journaliste de RMC a révélé que le Real Madrid avait… ausculté le mauvais genou du Français. Une histoire hallucinante qui a fait le tour du monde et qui a ensuite été confirmée en Espagne. Mais est-ce pour autant la vérité ? Kylian Mbappé a rétabli la vérité à ce sujet.

Pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a joué avec un genou douloureux. L’attaquant du Real Madrid n’arrivait à trouver le problème. La faut au staff médical de la Casa Blanca qui aurait commis une énorme bourde ? C’est ce qu’a révélé Daniel Riolo, assurant que les médecins madrilènes s’étaient trompés de genou en examinant Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ».

Mbappé : Un mensonge est balancé sur sa blessure, le craquage sur RMC ! https://t.co/APPBc9rC0i — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie » L’histoire est complètement folle. Mais voilà que cela ne serait pas la vérité si l’on en croit les propos de Kylian Mbappé. En effet, présent en conférence de presse ce mercredi, le capitaine de l'équipe de France a répondu à ces informations sur son genou, assurant : « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème ».