Daniel Riolo a balancé une fausse information ? Kylian Mbappé sort du silence et répond pour son genou !

Au cours des dernières heures, Daniel Riolo a sorti une information incroyable concernant Kylian Mbappé et son genou douloureux. Ainsi, le journaliste de RMC a révélé que le Real Madrid avait… ausculté le mauvais genou du Français. Une histoire hallucinante qui a fait le tour du monde et qui a ensuite été confirmée en Espagne. Mais est-ce pour autant la vérité ? Kylian Mbappé a rétabli la vérité à ce sujet.
Pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé a joué avec un genou douloureux. L’attaquant du Real Madrid n’arrivait à trouver le problème. La faut au staff médical de la Casa Blanca qui aurait commis une énorme bourde ? C’est ce qu’a révélé Daniel Riolo, assurant que les médecins madrilènes s’étaient trompés de genou en examinant Mbappé : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ».
« L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie »
L’histoire est complètement folle. Mais voilà que cela ne serait pas la vérité si l’on en croit les propos de Kylian Mbappé. En effet, présent en conférence de presse ce mercredi, le capitaine de l'équipe de France a répondu à ces informations sur son genou, assurant : « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui a été assez claire. Que ce soit quand j’ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j’étais à Paris. Il n’y a pas de problème ».
« Je suis content de pouvoir me sentir bien à nouveau »
Toujours à propos de son état de santé et son genou, Kylian Mbappé a également expliqué face aux journalistes à la veille de la rencontre face au Brésil : « J’ai des regrets sur la façon dont mon cas a été géré et les examens médicaux ? Je n’ai jamais été un joueur ou un homme qui a des regrets. La seule chose que je vois c’est ce qu’il y a devant moi, c’est le présent et le futur proche. Je suis content de pouvoir me sentir bien à nouveau, de sentir bien mes deux genoux, de pouvoir prendre du plaisir à nouveau sur le terrain. Je pense que d’une certaine manière je le dois à mon club. Je suis très content de pouvoir être ici et d'être apte et en bonne santé ».