Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, sauf catastrophe, Kylian Mbappé devrait être aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026. Alors que ça semble aujourd’hui aller mieux avec son genou, l’attaquant du Real Madrid pourrait donc tenir sa place pour cette compétition. Un tournoi au cours duquel Mbappé aurait d’ailleurs pu se retrouver au coeur d’une situation particulière. Explications.

Depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé est un athlète Nike. La marque à la virgule n’a pas hésité à dépenser des dizaines de millions d’euros pour s’associer à l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France. Mais voilà que cette belle histoire pourrait prochainement prendre fin. En effet, comme l’a révélé Le Parisien, le contrat qui unit aujourd’hui Nike et Kylian Mbappé touche à sa fin.

«Il y a eu beaucoup de peur» : Victime d'une folie, Kylian Mbappé a craqué ! https://t.co/fYje6D6Piu — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Une prolongation exceptionnelle Initialement, c’est le 30 juin prochain que l’accord entre Kylian Mbappé et Nike se terminait. Mais voilà que celui-ci a finalement été prolongé exceptionnellement d’un mois. Et pour cause… En effet, cette date tombait en plein milieu de la Coupe du monde 2026 qui se dispute notamment aux Etats-Unis. Forcément, comme l’explique le quotidien français, il était inconcevable pour la marque américaine de perdre Kylian Mbappé, une telle égérie, pendant un tel évènement sur le continent américain. Ça n’arrivera donc finalement pas, de quoi ainsi s’éviter un imbroglio qui aurait forcément fait parler…