Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ?

Cet été, sauf catastrophe, Kylian Mbappé devrait être aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026. Alors que ça semble aujourd’hui aller mieux avec son genou, l’attaquant du Real Madrid pourrait donc tenir sa place pour cette compétition. Un tournoi au cours duquel Mbappé aurait d’ailleurs pu se retrouver au coeur d’une situation particulière. Explications.
Depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé est un athlète Nike. La marque à la virgule n’a pas hésité à dépenser des dizaines de millions d’euros pour s’associer à l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France. Mais voilà que cette belle histoire pourrait prochainement prendre fin. En effet, comme l’a révélé Le Parisien, le contrat qui unit aujourd’hui Nike et Kylian Mbappé touche à sa fin.
Une prolongation exceptionnelle
Initialement, c’est le 30 juin prochain que l’accord entre Kylian Mbappé et Nike se terminait. Mais voilà que celui-ci a finalement été prolongé exceptionnellement d’un mois. Et pour cause… En effet, cette date tombait en plein milieu de la Coupe du monde 2026 qui se dispute notamment aux Etats-Unis. Forcément, comme l’explique le quotidien français, il était inconcevable pour la marque américaine de perdre Kylian Mbappé, une telle égérie, pendant un tel évènement sur le continent américain. Ça n’arrivera donc finalement pas, de quoi ainsi s’éviter un imbroglio qui aurait forcément fait parler…
Et si Kylian Mbappé quittait Nike pour un autre équipementier ?
Il n’empêche que le doute plane encore et toujours concernant la suite de l’histoire entre Kylian Mbappé et Nike. L’attaquant du Real Madrid va-t-il continuer avec la marque à la virgule ? Comme l'explique Le Parisien, Nike aurait d'ores et déjà fait parvenir une offre XXL à Mbappé, mais voilà que dans le même temps, d'autres sponsors se seraient également positionnés pour récupérer le capitaine de l’équipe de France à l’instar d’Adidas ou encore Under Armour. A suivre…