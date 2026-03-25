Équipe de France : Kylian Mbappé, ses retrouvailles avec une star ont fuité !

L’équipe de France s’est envolée pour les Etats-Unis mardi puisqu’elle y était attendue dans le cadre de ses deux rencontres amicales contre le Brésil et la Colombie cette semaine. L’occasion pour le capitaine des Bleus Kylian Mbappé de retrouver une célébrité qu’il a croisé l’été dernier au cours d’une opération commerciale.
Cela fait maintenant 10 ans que Kylian Mbappé est dans le circuit professionnel. Le capitaine champion du monde de l’équipe de France a également la casquette d’attaquant vedette du Real Madrid, de buteur le plus prolifique de l’histoire du Paris Saint-Germain (256 réalisations), mais aussi de figure mondiale du sport français. A ce jour, Mbappé est une star planétaire, un statut que son équipementier Nike alimente et notamment par le biais de collaborations communes sur le plan marketing.
«Ce n’est que le début. Kylian x Léon x Victor»
Comme Victor Wembanyama avant lui, Léon Marchand (23 ans) a signé un partenariat avec Nike l’été dernier. Le 25 juillet 2025, une triple collaboration commerciale sur les comptes Instagram du quadruple champion olympique, du franchise player des San Antonio Spurs et de la star du football français. On pouvait notamment lire le message suivant sur le réseau social. « Ce n’est pas une déclaration. C’est une promesse. Fiers de se retrouver tous les trois, avec la même envie : continuer d’écrire le prochain chapitre de l’histoire du sport. Chez nous, en France, et partout dans le monde. Et crois-nous, ce n’est que le début. Kylian x Léon x Victor ».
«Léon Marchand va venir à la rencontre des Bleus ce mercredi à Boston»
Pour L’Équipe Mag, une interview croisée entre Victor Wembanyama et Léon Marchand avait eu lieu. Quelques mois après le shooting photo, il se trouve que Kylian Mbappé et le nageur vont se retrouver ce mercredi à Boston, lieu de résidence de la délégation française pour cette trêve internationale avec les amicaux face au Brésil jeudi et la Colombie dimanche. « Indiscrétion RTL. Léon Marchand va venir à la rencontre des Bleus ce mercredi à Boston. Le nageur tricolore sous contrat Nike depuis l’été dernier. (Ils avaient fait un shooting photo ensemble et une interview croisée avec Wemby pour L’Équipe Mag l’été dernier) ». a publié le journaliste Philippe Sanfourche sur son compte X.