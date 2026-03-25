Équipe de France : Kylian Mbappé, ses retrouvailles avec une star ont fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’est envolée pour les Etats-Unis mardi puisqu’elle y était attendue dans le cadre de ses deux rencontres amicales contre le Brésil et la Colombie cette semaine. L’occasion pour le capitaine des Bleus Kylian Mbappé de retrouver une célébrité qu’il a croisé l’été dernier au cours d’une opération commerciale.

Cela fait maintenant 10 ans que Kylian Mbappé est dans le circuit professionnel. Le capitaine champion du monde de l’équipe de France a également la casquette d’attaquant vedette du Real Madrid, de buteur le plus prolifique de l’histoire du Paris Saint-Germain (256 réalisations), mais aussi de figure mondiale du sport français. A ce jour, Mbappé est une star planétaire, un statut que son équipementier Nike alimente et notamment par le biais de collaborations communes sur le plan marketing.

Indiscrétion RTL. Léon Marchand va venir à la rencontre des Bleus ce mercredi à Boston. Le nageur tricolore sous contrat Nike depuis l’été dernier. — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) March 25, 2026

«Ce n’est que le début. Kylian x Léon x Victor» Comme Victor Wembanyama avant lui, Léon Marchand (23 ans) a signé un partenariat avec Nike l’été dernier. Le 25 juillet 2025, une triple collaboration commerciale sur les comptes Instagram du quadruple champion olympique, du franchise player des San Antonio Spurs et de la star du football français. On pouvait notamment lire le message suivant sur le réseau social. « Ce n’est pas une déclaration. C’est une promesse. Fiers de se retrouver tous les trois, avec la même envie : continuer d’écrire le prochain chapitre de l’histoire du sport. Chez nous, en France, et partout dans le monde. Et crois-nous, ce n’est que le début. Kylian x Léon x Victor ».