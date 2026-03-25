Zidane : Malaise en équipe de France, l’interview qui ne passe pas…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est plus que jamais en lice pour porter le costume de sélectionneur de l’équipe de France. Son « rêve bleu » qu’il attend depuis des années comme il le partageait en interview pour L’Équipe en 2022. Une prise de parole médiatique semble avoir attisé le mécontentement de certains joueurs du vestiaire des Bleus. Explications.

L’équipe de France va entrer dans une nouvelle ère à l’issue de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet sur le sol américain. Ce sera la quatrième et dernière compétition mondiale de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus. 14 ans après avoir pris les rênes de la sélection, DD passera alors le témoin à son successeur qui, à moins d’un coup de tonnerre, ne serait autre que Zinedine Zidane.

🇧🇷 - 🇫🇷 : faut-il voir ce match comme une répétition générale ?



🗣️ Damien Degorre : « Ce matin, quand l'équipe de France est partie et qu'ils ont vu la une de @lequipe avec Zinédine Zidane, ils n'étaient pas très contents. Mais, ils n'étaient pas fâchés après L'Équipe mais… pic.twitter.com/LvD7BRdd92 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 24, 2026

«Ils n’étaient pas fâchés après L’Équipe, mais après Philippe Diallo» Dimanche, Le Figaro a publié les propos énoncés par Philippe Diallo en interview au sujet du remplaçant de Didier Deschamps en équipe de France affirmant « connaître son nom » laissant planer un faux suspense puisque la tendance est claire comme l’eau de roche. Une prise de parole qui n’a pas laissé de marbre le vestiaire des Bleus, engendrant une Une du journal L’Équipe qui a fait parler selon Damien Degorre. « Ce n’est pas tant le fait que Zinedine Zidane soit nommé que l’interview donnée par Philippe Diallo et les conséquences. Ce matin (ndlr mardi) quand les joueurs de l’équipe de France sont partis après avoir vu la Une de L’Équipe avec Zidane, ils n’étaient pas très contents. Ils n’étaient pas fâchés après L’Équipe, mais après Philippe Diallo qui a mis une pièce dans le bastringue ».