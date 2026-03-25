Zinedine Zidane : Le premier malaise annoncé en équipe de France ? C’est inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf énorme surprise de dernière minute, Zinedine Zidane sera nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France à la place de Didier Deschamps après la Coupe du Monde cet été. Mais un sujet pour le moins surprenant pourrait créer un malaise autour de ce nouveau projet de Zizou à la tête des Bleus... Explications.

Zinedine Zidane nommé à la tête de l'équipe de France, c'est pour bientôt ? C'est un secret de polichinelle, l'ancien entraîneur du Real Madrid devrait reprendre le flambeau de Didier Deschamps sur le banc des Bleus l'été prochain, lui qui attend patiemment son heure depuis plusieurs années (libre de tout contrat depuis 2021). Mais un élément d'ordre marketing pourrait créer un malaise pour Zidane en équipe de France, puisque l'ancien numéro 10 est une figure emblématique de la marque Adidas avec laquelle il est sous contrat depuis 1996, alors que les Bleus sont sous pavillon Nike.

Zinedine Zidane avec un champion du monde 1998 : La belle surprise en équipe de France ? https://t.co/nejCxTV7wn — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Le combat Adidas-Nike au coeur des Bleus avec Zidane ? Au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a indiqué que ces histoires d'équipementier pourrait créer un malaise pour Zinedine Zidane en équipe de France : « On dit que c’est pas un sujet, mais là on est quand même avec un sélectionneur qui va arriver qui est l’icône totale d’Adidas. Il y a Messi et Beckham aussi, mais Zidane c’est 100% Adidas, et mine de rien avec les Bleus il sera obligé de porter le survet Nike. Donc pour les matchs, il pourra mettre le costume pour éviter de porter le truc, mais à l’entraînement il doit le porter. Le seul truc qu’il n’est pas obligé, c’est les baskets . Donc vous pouvez être sûr qu’on aura le survet Nike et les pompes Adidas », explique Riolo.